Balıkesir, İzmir ve Muğla adli makamlarınca çeşitli suçlardan aranan ve hakkında toplam 104 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Balıkesir'de yakalandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında hırsızlık, kamu malına zarar verme ve hükümlü ile tutuklunun kaçması suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ş'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Cezaevinden 11 Temmuz 2025 tarihinde firar ettiği belirlenen B.Ş'nin bir süre İzmir'de saklandığı, ardından Balıkesir'e geldiği tespit edildi.
Şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla Balıkesir il merkezinde saklandığı adreste yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, çıkarıldığı adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Hakkında 104 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı - Son Dakika
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