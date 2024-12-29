Hakkında 30 Yıl Ceza Bulunan Kadın Yakalandı - Son Dakika
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Hakkında 30 Yıl Ceza Bulunan Kadın Yakalandı

Kayseri'de evden hırsızlıktan 30 yıl 8 ay cezası olan R.G. yakalanarak cezaevine gönderildi.

29.12.2024 17:16
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Kayseri'de, hakkında 30 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "evden hırsızlık" suçundan 30 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G'yi (31) yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkında 30 Yıl Ceza Bulunan Kadın Yakalandı - Son Dakika

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