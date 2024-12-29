Hakkında 30 Yıl Ceza Bulunan Kadın Yakalandı

Kayseri'de, hakkında 30 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "evden hırsızlık" suçundan 30 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G'yi (31) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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