Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Çalışmalar kapsamında, "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (40) yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Hakkında Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?