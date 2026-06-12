Hakkında Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, bu kapsamda, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan D.M.A'yı yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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