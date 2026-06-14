Samsun'un Canik ilçesinde hakkında 8 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 8 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T'yi (35) yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Hakkında Kesinleşmiş Ceza Bulunan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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