Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika
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Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Hatay'ın Belen ilçesinde, uyuşturucu suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

20.07.2024 20:27
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Hatay'ın Belen ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan firari Mustafa Ç'yi (29), Şekere Mahallesi'nde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Belen, Hatay, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika

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