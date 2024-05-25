HAKSEN Üyeleri Skuterli Basın Açıklaması Yaptı

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Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN) üyeleri, kamuda uygulanan tasarruf tedbirleriyle ilgili skuterli basın açıklaması yaptı.

Kızılay'da Sakarya Caddesi'nde toplanan konfederasyon üyeleri, "Servisime dokunma", "Üniversite memurlarına tayin hakkı istiyoruz", "Devletin koruma ve güvenlik görevlileri, özel güvenlik değildir", "Seyyanen ödemeler emekli aylığına dahil edilsin", "Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılsın" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Grup adına konuşan HAKSEN Genel Başkanı Ayhan Çivi, servis hizmetlerinin kaldırılmasının çalışanların motivasyonunu ve çalışma verimini olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Açıklamanın ardından konfederasyon üyeleri, "Personel aracı" yazılı elektrikli skuterlere bindi.