Hal Yasası Fiyatları Düşürmeyecek, Çiftçiye Destek Şart - Son Dakika
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Hal Yasası Fiyatları Düşürmeyecek, Çiftçiye Destek Şart

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24.05.2025 09:21  Güncelleme: 10:22
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Hal Yasası Fiyatları Düşürmeyecek, Çiftçiye Destek Şart
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Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, Hal Yasası'nın uygulanmasının ardından gıda fiyatlarının düşeceği beklentisinin gerçekçi olmadığını belirtti. Üretimin azaldığını vurgulayan Demirtaş, çiftçiye destek verilmeden fiyatların düşmeyeceğini ifade etti.

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(ANKARA) - Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, "Hal yasasının çıkmasıyla gıda fiyatlarında bir düşüş olmaz. Fiyatların düşmesi için üreticinin desteklenmesi gerekli. Tarlada ürün yok, ağaçta meyve yok. Bu bir senede de düzelmez. Cevizin ağacı bile kurumuş bırakın meyvesini. Seneye de bunun bakımı, ilacı, gübresi var. Bunlar hep masraf. Bu yıl çiftçi bir şey hasat edemeyecek ve Türkiye tarihinde ilk kez biz yaş meyve ve sebze ithal etmek zorunda kalacağız" dedi.

Ticaret Bakanlığı, 'Hal Yasası' olarak bilinen sebze-meyve ticaretine ilişkin 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da değişiklik yapılmasına ilişkin hazırladığı taslak metni görüşe açtı. TZD Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, "Yasalaşması halinde sebze, meyve fiyatları düşecek' denilen Hal Yasası taslağına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Taslakta yer alan 'hal kurma izninin belediyelerden alınarak Ticaret Bakanlığı'na devredilmesi'ne ilişkin düzenlemenin tartışılması gerektiğini belirten Demirtaş,  ayrıca yapılacak düzenlemelerle sebze meyve fiyatının düşmeyeceğini, çözümün üreticinin desteklenmesi olduğunun altını çizdi.

"Fiyatların düşmesi için üreticinin desteklenmesi gerekli"

Demirtaş, Hal Yasası'nın çok uzun yıllardan beri konuşulduğunu belirterek, taslağın yasalaşması durumunda bile sebze meyve fiyatlarında bir düşüş olmayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Kamuoyunda düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte sebze meyve fiyatlarının düşüceği yönünde bir beklenti var. Özellikle tüketici boyutunda. Yok öyle bir şey, 'Hal Yasası çıkacak biz daha ucuz gıdaya ulaşacağız'... Bir defa yayınlandı işte Üretici Fiyat Endeksi'ne göre çiftçi pahalıya üretiyor. Yani ya maliyet fiyatına ya da onun altında bir fiyata ürününü satıyor. Son iki yıldır kazanamadı yağmaya açtı. Dolayısıyla öyle bir umutlanmaya gerek yok. Fiyatların düşmesi için üreticinin desteklenmesi gerekli."

"Türkiye tarihinde ilk kez yaş meyve sebze ithal etmek zorunda kalabiliriz"

Bu yıl yaşanan doğal olayların sonucunda da sebze ve meyvelerde çok ciddi oranda üretim düşüşü yaşanacağını belirten Demirtaş, "Tarlada ürün yok, ağaçta meyve yok. Bu bir senede de düzelmez. Cevizin ağacı bile kurumuş bırakın meyvesini. Seneye de bunun bakımı, ilacı, gübresi var. Bunlar hep masraf. Bu yıl çiftçi bir şey hasat edemeyecek ve Türkiye tarihinde ilk kez biz yaş meyve ve sebze ithal etmek zorunda kalacağız" diye konuştu.

Hal Yasası taslağındaki bir diğer konunun da tedarik zincirinin kısaltılması olduğunu belirten Demirtaş, bunun daha önce de defalarca denendiğini fakat fiyatları etkilemediğini söyledi. Ayrıca yasa taslağında asıl tartışılması gereken konulardan birisinin de hal kurma izni belediyelerden alınarak Ticaret Bakanlığı'na devredilmesi olduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA

Türkiye Ziraatçılar Derneği, Hüseyin Demirtaş, Doğal Afetler, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hal Yasası Fiyatları Düşürmeyecek, Çiftçiye Destek Şart - Son Dakika

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