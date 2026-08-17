Halep'in Kütüphane Ağı: Rızkullah Abd

HALEP (AA) – AHMET KARAAHMET - Suriye'nin Halep şehrinde yaklaşık 40 yıldır sahaflık yapan 91 yaşındaki Rızkullah Abd, farklı dillerdeki nadir ve eski kitaplardan oluşan devasa koleksiyonuyla şehrin kültürel hafızasının korunmasına katkı sağlıyor.

Halep'in Tilel Mahallesi'nde sahaflık yapan Abd, dar bir kaldırımın kenarındaki küçük dükkanında her sabah kitaplarının başındaki yerini alıyor.

Modern kütüphanelerde artık bulunmayan eserleri özenle koruyan Abd, yıllardır biriktirdiği, bazıları bir asırdan daha eski olan eserlerle??????? öğrencilerin, araştırmacıların ve kitapseverlerin vazgeçilmez durağı olmayı sürdürüyor.

Arapça eserlerin yanı sıra Fransızca, İngilizce ve Almanca kitapların da yer aldığı dükkanda, farklı dönemlere ait el yazması eserler ile çeşitli baskı teknikleriyle hazırlanmış kitaplar dikkati çekiyor.

"Nadir eserleri kaybolmaktan kurtarmak benim için bir sorumluluk"

Koleksiyonunda 100 yılı aşkın geçmişe sahip taş baskı eserlerin de bulunduğunu belirten Abd, bazı kitapları eksik sayfalarına ve yıpranmış durumlarına rağmen tarihi değerleri sebebiyle korumayı sürdürdüğünü söyledi.

Abd, "Nadir eserleri kaybolmaktan kurtarmak benim için bir sorumluluk." dedi.

Yıllar içinde oluşturduğu koleksiyonun Halep için önemli bir kaynak haline geldiğini belirten Abd, zaman zaman insanların uzun süredir aradığı kitapları bu dükkanda bulduğunu ifade etti.

"Koleksiyonumda 1 milyon kitap bulunuyor"

Kitapçılığı yalnızca ticari bir faaliyet olarak görmediğini dile getiren Abd, "İnsanların önemsemediği, terk edilmiş ve kaybolmaya yüz tutmuş kitapları topluyorum, koruyorum ve onlardan yararlanmak isteyen insanlara ulaştırıyorum." dedi.

Bu yaşta bu işi sürdürmesini sağlayan en büyük motivasyonun kitaplara duyduğu bağlılık olduğunu vurgulayan Abd, "Koleksiyonumda 1 milyon kitap bulunuyor. Rabbimden, yeni kitaplar toplamaya ve onları korumaya devam edebilmem için bana güç vermesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

İlerlemiş yaşına rağmen kitap toplamayı sürdüren Abd, kitapların kendisi için yalnızca raflarda duran nesneler olmadığını vurguladı.

Halep'in değişen sokakları arasında küçük dükkanında çalışmayı sürdüren Abd, bir yandan müşterilerinin aradığı kitapları bulmaya uğraşırken diğer yandan da geçmişin izlerini taşıyan eserleri gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor.

Oğlundan 2012'den beri haber alamıyor

Halep'in 91 yıllık çınarı Abd, kişisel hayatında ise derin bir hüzün yaşıyor.

Bir oğlunun 2012'de zorla kaybedildiğini söyleyen Abd, yıllardır oğlundan haber alamıyor.

Oğlundan gelecek bir haberin hala en büyük umutlarından biri olduğunu dile getiren Abd, kendisine yardımcı olabilecek kişilerden bilgi bekliyor.