Halep Kalesi'nde iç savaşta yaralanan askerler ve şehit yakınları için onur töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Halep Kalesi'nde iç savaşta yaralanan askerler ve şehit yakınları için onur töreni düzenlendi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin Halep kentindeki tarihi Halep Kalesi'nde, iç savaşta yaralananlar ve hayatını kaybeden askerlerin yakınları için anma ve onurlandırma töreni yapıldı. Halep Valiliği ile Suriye ordusu işbirliğinde düzenlenen etkinlikte katılımcılara onur plaketleri takdim edildi.

Suriye'nin Halep kentindeki tarihi Halep Kalesi'nde, iç savaşta yaralananlar ve hayatını kaybeden askerlerin yakınları için anma ve onurlandırma töreni düzenlendi.

Halep Valiliği ile Suriye ordusu işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, iç savaşta yaralanan askerler, askeri personel ve hayatını kaybeden askerlerin yakınları bir araya geldi.

Kalenin tarihi surları içerisinde düzenlenen program, Suriye Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim'den ayetlerin okunmasının ardından katılımcılara hitap edildi.

Törende yapılan konuşmalarda, savaşta yaralananların gösterdiği fedakarlıklara dikkat çekilirken, hayatını kaybeden askerler de yad edildi.

Etkinlik, savaşta yaralananlar, askerler ve ölenlerin yakınlarına, gösterdikleri fedakarlıklar dolayısıyla onur plaketlerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Gazi asker İbrahim Selim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların uzun süren savaş ve bombardımanların ardından Halep Kalesi'nde huzur ve mutluluk yaşadığını söyledi.

Selim, yaşanan günün kendileri için tarif edilemeyecek kadar önemli olduğunu belirterek, "İnsanlara baktığınızda psikolojik olarak rahatladıklarını ve herkesin mutlu olduğunu görüyorsunuz." diye konuştu.

Uzun süren korku döneminin sona erdiğini söyleyen Selim, "Hamd olsun, bombardımanlar ve hava saldırıları sona erdi. Bugün huzura ve mutluluğa kavuştuk." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin Halep iline bağlı Hayyan köyünden Ahmed Nur da mayın ve savaş kalıntılarının temizlenmesi çalışmalarında görev yaptığını söyledi.

Yaklaşık 14 yıldır mayınların temizlenmesi ve arazilerin patlayıcılardan arındırılması için çalıştığını ifade eden Nur, "Bizim görevimiz mayınları temizlemek, sevgi ve barışı yaymak, toprağı her türlü patlayıcı ve savaş kalıntısından arındırmaktır." dedi.

Yürüttüğü çalışmaların kendisi için büyük bir sorumluluk olduğunu belirten Nur, kendisine verilen ödülün büyük bir şeref ve gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Nur, halkın ve bakanlıkların kendilerini hatırlamasından duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, "Bugün onurlandırılmaktan dolayı çok gururluyuz. Halkın ve bakanlıkların bizi hatırlaması, kameraların bize yönelmesi bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Kaynak: AA

Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halep Kalesi'nde iç savaşta yaralanan askerler ve şehit yakınları için onur töreni düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 yaşındaki Fatmanur’a çarpan sürücü onu ölüme terk etti 20 yaşındaki Fatmanur’a çarpan sürücü onu ölüme terk etti
Çocuk yapana 70 bin dolar Singapur nüfus krizine karşı kesenin ağzını açtı Çocuk yapana 70 bin dolar! Singapur nüfus krizine karşı kesenin ağzını açtı
AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı istifa etti AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı istifa etti
Erdoğan “Kapımız açık” demişti Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi Erdoğan “Kapımız açık” demişti! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi
ABD’de müslüman senatör hakkında “kardeşiyle evlilik” iddiasıyla soruşturma başlatıldı ABD'de müslüman senatör hakkında “kardeşiyle evlilik” iddiasıyla soruşturma başlatıldı
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı

22:21
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga 7 ilde eş zamanlı operasyon
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga! 7 ilde eş zamanlı operasyon
21:12
Polislere hakaret eden fenomen Semih Varol gözaltına alındı
Polislere hakaret eden fenomen Semih Varol gözaltına alındı
20:12
Bülent Arınç’a Melih Gökçek’ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün
Bülent Arınç'a Melih Gökçek'ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün
19:05
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama
18:32
Litvanya’da cami önünde cuma namazı sırasında “domuz başı“ provokasyonu
Litvanya'da cami önünde cuma namazı sırasında "domuz başı" provokasyonu
18:27
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz, İstanbul’da polise teslim oldu
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz, İstanbul'da polise teslim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 00:53:22. #.0.3#
SON DAKİKA: Halep Kalesi'nde iç savaşta yaralanan askerler ve şehit yakınları için onur töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement