Halep Kalesi'nde iç savaşta yaralanan askerler ve şehit yakınları için onur töreni düzenlendi

Suriye'nin Halep kentindeki tarihi Halep Kalesi'nde, iç savaşta yaralananlar ve hayatını kaybeden askerlerin yakınları için anma ve onurlandırma töreni düzenlendi.

Halep Valiliği ile Suriye ordusu işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, iç savaşta yaralanan askerler, askeri personel ve hayatını kaybeden askerlerin yakınları bir araya geldi.

Kalenin tarihi surları içerisinde düzenlenen program, Suriye Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim'den ayetlerin okunmasının ardından katılımcılara hitap edildi.

Törende yapılan konuşmalarda, savaşta yaralananların gösterdiği fedakarlıklara dikkat çekilirken, hayatını kaybeden askerler de yad edildi.

Etkinlik, savaşta yaralananlar, askerler ve ölenlerin yakınlarına, gösterdikleri fedakarlıklar dolayısıyla onur plaketlerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Gazi asker İbrahim Selim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların uzun süren savaş ve bombardımanların ardından Halep Kalesi'nde huzur ve mutluluk yaşadığını söyledi.

Selim, yaşanan günün kendileri için tarif edilemeyecek kadar önemli olduğunu belirterek, "İnsanlara baktığınızda psikolojik olarak rahatladıklarını ve herkesin mutlu olduğunu görüyorsunuz." diye konuştu.

Uzun süren korku döneminin sona erdiğini söyleyen Selim, "Hamd olsun, bombardımanlar ve hava saldırıları sona erdi. Bugün huzura ve mutluluğa kavuştuk." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin Halep iline bağlı Hayyan köyünden Ahmed Nur da mayın ve savaş kalıntılarının temizlenmesi çalışmalarında görev yaptığını söyledi.

Yaklaşık 14 yıldır mayınların temizlenmesi ve arazilerin patlayıcılardan arındırılması için çalıştığını ifade eden Nur, "Bizim görevimiz mayınları temizlemek, sevgi ve barışı yaymak, toprağı her türlü patlayıcı ve savaş kalıntısından arındırmaktır." dedi.

Yürüttüğü çalışmaların kendisi için büyük bir sorumluluk olduğunu belirten Nur, kendisine verilen ödülün büyük bir şeref ve gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Nur, halkın ve bakanlıkların kendilerini hatırlamasından duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, "Bugün onurlandırılmaktan dolayı çok gururluyuz. Halkın ve bakanlıkların bizi hatırlaması, kameraların bize yönelmesi bizi çok mutlu etti." diye konuştu.