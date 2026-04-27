Halep Sanayi Odası Başkan Vekili: Türkiye ile ticaret hacmi 30 milyar dolara ulaşacak

27.04.2026 08:49
Halep Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Vekili Hüseyin İsa, Suriye'nin yeniden imarında Türkiye'nin kritik rol oynayacağını belirterek, ticaret hacminin birkaç yıl içinde 30 milyar dolara çıkacağını söyledi.

Halep Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Vekili Hüseyin İsa, Türkiye Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, Suriye'nin yeniden imar sürecinde Türkiye'ye her alanda ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Devrim öncesi 6 milyar dolar olan ticaret hacminin şu an 10 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirten İsa, birkaç yıl içinde bu rakamın 30 milyar dolara ulaşacağını ifade etti. Ayrıca, 22 Arap Birliği ülkesini kapsayan potansiyelin 100 milyar doları aşabileceğini söyledi.

2024'teki devrimin ardından 10 binden fazla girişimcinin Suriye'yi ziyaret ettiğini aktaran İsa, YPG-SDG sorununun çözülmesiyle ekonominin ivme kazandığını belirtti. Organize sanayide üretimin yeniden başladığını ve Türkiye'den gelen 600 müteşebbisin faaliyete geçtiğini kaydetti. Sanko, Limak, OYAK gibi büyük şirketlerin yanı sıra enerji santralleri, çimento ve traktör fabrikalarının da bulunduğunu ifade etti.

İsa, Türkiye ile iki ayaklı bir ticaret ve üretim modeli geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin teknoloji birikimi ile Suriye'nin iş gücü ve pazarının birleşmesinin 350 milyon nüfuslu Arap dünyasına açılan dev bir ekonomi sahası oluşturacağını söyledi. Arap Birliği üyeleri arasında sıfır gümrük tarifesi uygulandığını hatırlatan İsa, tekstil, sağlık, savunma sanayi, gıda ve teknoloji alanlarında Türkiye'nin önemli bir pazar elde edeceğini belirtti.

2007'de yapılan Serbest Ticaret Anlaşması'nın revize edilmesi gerektiğini ifade eden İsa, sınır geçişlerinin kolaylaştırılması ve yarı mamul girişine izin verilmesi halinde milyarlarca dolarlık kazanç döngüsünün başlayacağını söyledi. Esad rejiminin el koyduğu Türk fabrikalarının teslim edildiğini ve Çinli yatırımcıların da büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Son olarak, Suriye genelinde Türk okullarının yaygınlaşmasını talep eden İsa, eğitim faktörünün geri dönüşlerde önemli rol oynadığını, Türk okullarının yaygınlaşmasıyla bu engelin ortadan kalkacağını ve YPG-SDG'den alınan bölgelere göçlerin artacağını sözlerine ekledi.

Atatürk’e ait olmayan söz ona atfedilip şoförler odasına asıldı Atatürk'e ait olmayan söz ona atfedilip şoförler odasına asıldı
Cama çarpanı kuş zannetti, dev etçil çekirge çıktı Boyutu ağızları açık bıraktı Cama çarpanı kuş zannetti, dev etçil çekirge çıktı! Boyutu ağızları açık bıraktı
Tüm ürünleri 100 liradan satacağını duyurdu, dükkan önünde izdiham yaşandı Tüm ürünleri 100 liradan satacağını duyurdu, dükkan önünde izdiham yaşandı
Afşin’de ters laleler açtı Koparana 700 bin TL ceza Afşin'de ters laleler açtı! Koparana 700 bin TL ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a “geçmiş olsun“ mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a "geçmiş olsun" mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum
Yolcu minibüsü dere yatağına yuvarlandı: 16 yaralı Yolcu minibüsü dere yatağına yuvarlandı: 16 yaralı

09:06
Savaş bitiyor mu İran’dan ABD’ye hızlı barış teklifi
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi
09:05
Ece Seçkin’den gece yarısı olay paylaşım: Hain oğlu hainsin
Ece Seçkin’den gece yarısı olay paylaşım: Hain oğlu hainsin
08:50
Sosyetenin ünlü çiftine büyük şok “Yargıyı hallederim“ dedi, 32 milyon aldı
Sosyetenin ünlü çiftine büyük şok! "Yargıyı hallederim" dedi, 32 milyon aldı
08:20
Otomotiv devi Honda’dan 23 yıl sonra veda
Otomotiv devi Honda'dan 23 yıl sonra veda
07:55
Tedesco’dan derbi sonrası olay sözler Samandıra’da casus mu var
Tedesco'dan derbi sonrası olay sözler! Samandıra’da casus mu var?
07:03
Trump’tan saldırı açıklaması: İran’a bağlamıyorum, ama ellerine fırsat geçse değerlendirirlerdi
Trump'tan saldırı açıklaması: İran'a bağlamıyorum, ama ellerine fırsat geçse değerlendirirlerdi
