Halep'te Hastane Hava Saldırısına Uğradı

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Suriye rejimi güçlerinin çatışmalar sonucunda çekildiği Halep kent merkezine düzenlenen hava saldırılarında hedef alınan Halep Üniversitesi Hastanesi, kısıtlı imkanlarla hizmet veriyor.

Rejim karşıtı silahlı grupların Halep kent merkezinin büyük bölümünü kontrolüne aldığı 1 Aralık'ta hava saldırılarıyla hedef alınan Halep Üniversitesi Hastanesi, kısıtlı imkanlara rağmen çalışıyor.

Kent merkezinin en büyük hastanelerinden biri olarak bilinen Halep Üniversite Hastanesi'nde halihazırda sadece acil servis hizmet verebiliyor. Söz konusu saldırıda hastanenin diğer bölümleri hizmet dışı kalmıştı.

Sivil Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye rejimine ait uçakların 1 Aralık'ta Halep Üniversite Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 2'si basın mensubu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 23 kişi yaralanmıştı. Yerel kaynaklar, daha önce saldırının SU-24 tipi Rus savaş uçaklarınca düzenlendiğini bildirmişti.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.