Halep'te restore edilen İpek Çarşısı, ilk Antep fıstığı festivaline ev sahipliği yaptı

Suriye'nin Halep kentindeki tarihi İpek Çarşısı'nda, ülkenin ilk Antep fıstığı festivali düzenlendi.

Kısa süre önce restore edilen tarihi çarşıdaki festivalin açılışı, izci grubunun müzik gösterileriyle yapıldı.

Festivale çiftçiler, üreticiler, yerel halk ve ziyaretçiler katıldı. Festival alanındaki stantlarda Halep ve Doğu mutfağına özgü tatlılar ile Antep fıstığının kullanıldığı çeşitli yiyecekler sergilendi.

Kentte üretilen geleneksel ve doğal ürünlerin de tanıtıldığı festivalde, Antep fıstığının ekonomik ve kültürel önemine dikkat çekildi. Festival kapsamında ayrıca çiftçilere yönelik bilgilendirme bölümü oluşturuldu.

Halep Tarım Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Nasır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin Suriye'nin tüm illerindeki Antep fıstığı üreticilerini bir araya getirdiğini söyledi.

Antep fıstığının özellikle Halep ile özdeşleştiğini belirten Nasır, kentin Aşuri çeşidinin yetiştirilmeye başlandığı yer olduğunu ifade etti.

Nasır, Antep fıstığının daha sonra Suriye'nin farklı illerine yayıldığını aktararak festivalde ürünün özellikleri, kalitesi, yetiştirme yöntemleri ile hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemlerinin ele alındığını kaydetti.

Festivalin Antep fıstığı ağacından meyvesine kadar üretim sürecinin tamamına ilişkin konuları kapsadığını ifade eden Nasır, etkinliğin ürünle ilgili bilgilerin tanıtılması ve belgelenmesine katkı sağladığını belirtti.

Halep'in Bab Neyrab bölgesinden fıstık üreticisi Abdulmelik Duba da, ailesinin 100 yılı aşkın süredir fıstık üretimiyle uğraştığını söyledi.

Duba, fıstığın kökeni ve üretiminin Halep ile özdeşleştiğini belirterek, kentte çok sayıda fıstık çeşidinin yetiştirildiğini ifade etti.

Duba, Halep'te yetiştirilen çeşitler arasında Eleymi, Baturi, Araşi, Abu Riha, Cillab, Kırmızı Aşuri, Beyaz Aşuri, Mravahi, Nazverdi, Cırahi ve Nab el-Cemel'in bulunduğunu aktardı.

Festivalin Halep'te ilk kez düzenlendiğini belirten Duba, etkinliğin Suriye'deki çiftçiler açısından teşvik edici olduğunu söyledi. Duba, fıstık üretiminin köklü bir miras olduğunu vurgulayarak, çiftçilerin emek vererek bu üründen gelir elde edebileceğini söyledi.

Festivale katılan Kamer Anberci ise, kentin geleneksel yemeklerinden kubbe çeşitlerini tanıttı. Anberci, festivalde Halep mutfağına özgü Sivar el-Set, Mebrume, Kubbetü'd-Derviş ve tepside kubbe çeşitlerini sergiledi.

Halep'in yemek kültürünün kentin kültürel mirasının önemli bir parçası olduğunu belirten Anberci, festivale bu mirası yaşatmak amacıyla katıldığını söyledi.

Anberci, kültürel mirasın yalnızca tarihi eser, antika ve sergilerden ibaret olmadığını, geleneksel yemeklerin de bu mirasın bir parçası olduğunu ifade etti.

Halep'te 14 yıl süren savaşın ardından festivalin kendileri için yeni bir sevinç kaynağı olduğunu dile getiren Anberci, gelecek dönemde daha fazla festivale katılarak Halep'in kültürel mirasını yaşatmayı hedeflediklerini kaydetti.