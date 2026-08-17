Halep'te Sanatla Umut Yaratan Akademi

Suriye'nin Halep ilinde yaşayan Sara Naum, çocukluk hayalinin peşinden giderek kurduğu "Step Up Academy" ile savaşın gölgesinde büyüyen çocukları sanat ve sporla buluşturuyor.

Yıllardır süren çatışmalar ve zorluklar nedeniyle hayallerini ertelemek zorunda kalan Naum, kentin yeniden toparlanma sürecine girmesiyle açtığı akademiyle miniklere umut oluyor.

Bale ve pilates eğitimi verilen akademide her kesimden çocuk bir araya gelirken, savaşın ve günlük yaşamın zorluklarından etkilenen çocukların sanat ve sporla sosyal hayata adaptasyonu sağlanıyor.

"Bale sadece bir trend değil, bir disiplin ve sanat"

AA muhabirine konuşan 23 yaşındaki bale ve pilates eğitmeni Sara Naum, çocukluğundan beri hep bale ve tiyatro kültürünü etrafındakilere aktarma hayali kurduğunu söyledi.

Savaş koşulları ve bombardımanlar nedeniyle geçmişte kendileri için net bir gelecek çizemediklerini vurgulayan Naum, şöyle konuştu:

"Ailelerimiz için öncelik hayallerimiz değil, güvenliğimizdi. Dolayısıyla geçmişte kendimiz için net bir gelecek çizemiyorduk. Şimdi ise bu stüdyoda çocukların enerjilerini doğru alana yöneltmelerini ve disiplin kazanmalarını sağlıyoruz."

Bale ve dansın sosyal medyada görülen basit trendlerden ibaret olmadığını dile getiren Naum, "Bu bir sanat; emekle, düzenle ve profesyonellikle sunulan kültürel bir değer. Burada her kız çocuğunun kendisine, ailesine ve yeteneğine duyduğu saygıyı yansıtıyoruz. Sahneye çıkan her çocuğun özgüveni artıyor." dedi.

Eğitmen eksikliği ve sosyal medya algısı en büyük engel

Akademideki sınıfların 10-12 kişilik gruplardan oluştuğunu ve yoğun bir taleple karşılaştıklarını aktaran Naum, kentteki en büyük sıkıntılardan birinin yetişmiş eğitmen eksikliği olduğunu belirtti.

Naum, şunları söyledi:

"Benim yetişmemde emeği olan üç eğitmenim de şu an yurt dışında. En büyük engelimiz tecrübeli isimlerin yokluğu. Amacımız, burada yetişen çocukların gelecekte birer eğitmen olarak sahneye çıkması ve bu çalışmaları sürdürmesidir."

Toplumda sanata karşı oluşan algıyı değiştirmenin de zorluğuna değinen Naum, sosyal medyadaki yüzeysel içerikler yerine opera ve tiyatro sahnelerindeki yıllar süren emeğin anlaşılması gerektiğinin altını çizdi.

"Halep, bilim ve sanatın deniz feneridir"

Geçmişte kentte bu tür akademik adımların kabul görmediğini ancak gelinen noktada yeteneklerin sergilenmesi için fırsat doğduğunu söyleyen Naum, kentin geleceğine olan inancını ise şu sözlerle dile getirdi:

"Benim gözümde Halep, bilim ve sanat için her zaman bir deniz feneridir. Kısıtlı imkanlarla da olsa bir şeyler üretmek, geleceğe bir iz bırakmak çok kıymetli. Kendine inanan tüm gençlere sesleniyorum; basit imkanlarla da olsa üretebilir, güzel bir görüntü ortaya koyabilirsiniz. Zamanını ve imkanlarını ülkesi için kullanabilecek herkes elinden geleni yapmalıdır."