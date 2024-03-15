Halepçe\'deki patlamamış bombalar kent sakinlerini tedirgin ediyor

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Irak'ta Baas rejiminin 16 Mart 1988'de Halepçe kentine düzenlediği kimyasal saldırıdan kalan patlamamış bombalar kent sakinlerinin hayatlarını riske atıyor.

Irak savaş uçakları 36 yıl önce Saddam Hüseyin'in talimatıyla Halepçe halkının üzerine gaz bombaları yağdırdı. Kimyasal saldırı sonucu çoğu çocuk ve kadın 5 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.

Saldırının üzerinden yıllar geçse de katliamda yakınlarını kaybeden Halepçelilerin acısı devam ederken, bir yandan da saldırılardan kalan patlamamış bombaların varlığı kent sakinlerini tedirgin ediyor.

"7 ev içinde (üzeri betonla örtülen) bu bombalar bulunuyor"

Halepçe Kimyasal Saldırılar Kurbanı Derneği Başkanı Lokman Abdulkadir, saldırının 36. yılında kentteki patlamamış bombaların tehlikesine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Abdulkadir, "Şu an patlamayan kimyasal bombalar Halepçe halkı üzerinde tehdit olmaya devam ediyor. 7 ev içinde (üzeri betonla örtülen) bu bombalar bulunuyor. Bunların kimyasal mı yoksa başka bir bomba mı olduğu belli değil." ifadelerini kullandı.

Yaşanan acıların daha da görünür olması için bu bombaların Halepçe anıtının yanına konulup korunması gerektiğini belirten Abdulkadir, "Bir aile bombayı su kuyusuna attıklarını söylüyor. Bu çok büyük bir tehlike. 1988 yılından kalan bombaların içindeki gazların yer altı sularına karışması tehlikesi var. Çünkü vatandaşlar bu suyu içiyor." diye konuştu.

Abdulkadir, saldırı sonrası bombaların gömülmesi için çimento kullanıldığını ancak bunun kalıcı bir çözüm olmadığını kaydetti.

Patlamamış bombayı su kuyusuna atıp üzerine beton döktüler

Saldırıda yakınlarını kaybeden 52 yaşındaki Rizgar Hasan, saldırı sonrası evlerinin yıkıldığını ve 14-15 metre derinliğinde bir çukur açıldığını kaydetti.

Hasan, "Burada düşüp patlamayan bir bomba gördüm. Biz de onu su kuyusuna attık ve üzerini toprakla örttük." dedi.

Irak Savunma Bakanlığından geçen yıllarda gelen bir heyetin kentte incelemelerde bulunduğu aktaran Hasan, "Bombanın derhal kuyudan çıkarılması gerektiğini belirttiler ancak o günden bu yana bölgeye gelen olmadı. Bomba da yeraltı suları için tehlike oluşturuyor." diye konuştu.