Halfeti bayram tatilinde sessizliğe büründü - Son Dakika
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Halfeti bayram tatilinde sessizliğe büründü

Halfeti, her yıl milyonlarca turisti ağırlayan bir turizm cenneti olmasına rağmen bu bayramda beklenen yoğunluğu yaşamadı. Güzellikleri ve tarihi dokusuyla ünlü olan ilçe, genellikle bayram dönemlerinde kalabalık olurken bu sefer sessiz bir bayram geçirdi. Bu durum, yerel halk ve ziyaretçiler için daha huzurlu bir tatil fırsatı sundu. Esnaf ise gelecek dönemlerde daha fazla ziyaretçi çekmek için çeşitli etkinlikler ve kampanyalar düzenlemeyi planlıyor.

23.06.2024 00:11
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Halfeti bayram tatilinde sessizliğe büründü

ŞANLIURFA - Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan turizm cenneti Halfeti, bu bayramda beklenen yoğunluğu yaşamadı. Güzellikleri ve tarihi dokusuyla bilinen ilçe, genellikle bayram dönemlerinde dolup taşarken, bu sefer sakin bir bayram geçirdi.

Halfeti'nin eşsiz doğal güzellikleri ve tarihi mirası, her yıl binlerce turistin ilgisini çekerken, bu bayramda yaşanan sakinlik, esnafı ve yerel halkı şaşırttı. Turistlerin vazgeçilmez duraklarından biri olan Halfeti'de sakinliğin etkisiyle hem yerel halk hem de ziyaretçiler ilçenin tadını daha huzurlu bir şekilde çıkardı. Bu durum, Halfeti'nin güzelliklerini keşfetmek isteyenler için eşsiz bir fırsat sundu. Yerel esnaf, bayram yoğunluğunu beklerken yaşanan bu durgunluk karşısında, gelecek dönemlerde daha fazla ziyaretçi çekmek için çeşitli etkinlikler ve kampanyalar düzenlemeyi planlıyor.

"Umduğumuzu bulamadık"

Halfeti'ye sahip çıkılması gerektiğini belirten esnaf Hasan Durmaz, "Maalesef bu bayramda beklediğimiz yoğunluk yaşanmadı. Ramazan Bayramı'ndan bu yana Halfeti çok sessiz ve sakin. Bütün esnaf arkadaşlarımızın işyerleri boş kaldı. Sabahtan bu yana 5-6 masa müşteri geldi. Umduğumuzu bulamadık. Halfeti'ye bir an önce sahip çıkılması gerekiyor. Buradaki esnafa sahip çıkılması gerekiyor. Bir an önce buraya bir el atılmasını ve kalkındırılmasını istiyoruz" dedi.

"Bu bayramda hayal kırıklığı yaşadık"

Esnaf Kemal Arıkan ise Halfeti'nin doğal ve tarihi güzellikleriyle ziyaretçilerini beklediğini belirterek, "Bu bayramda esnaf olarak hayal kırıklığı yaşadık. Yerli ve yabancı turistlerin ilçemize ziyaretleri umduğumuz gibi olmadı. İşletmeciler olarak bu bayramın yoğun geçeceğini tahmin ediyorduk. Bu bayram biraz beklentilerimizin altında kaldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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