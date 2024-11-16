Halı Saha Maçında Kalp Krizinden Genç Futbolcu Hayatını Kaybetti

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AKSARAY'da, 2 gün önce halı saha maçında kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Berat Karaaslan'ın (18), Ihlara Vadisi Kulübü'nde U18 takımında amatör futbolcu olduğu ortaya çıktı. Karaaslan'ın kalp krizi geçirdiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen perşembe saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Berat Karaaslan, arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynadığı sırada aniden fenalaşıp yere yığıldı. O anlar da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Berat Karaaslan'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karaaslan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karaaslan'ın cenazesi, otopsi sonrası, dün öğle namazının ardından Uzunkaya köyünden toprağa verildi.

Öte yandan, Berat Karaaslan'ın Ihlara Vadisi Kulübü'nde U18 takımında amatör futbolcu olduğu ortaya çıktı. Aksaray Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Cavit Kılıç, sosyal medya hesaplarından, "Amatör takımlarımızdan Ihlara Vadisi Kulübümüzün genç oyuncusu Berat Karaaslan, halı sahada geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Ailesine, yakınlarına Ihlara Vadisi spor kulübü camiasına başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.