Haliç\'te 60 Yaşındaki Adamın Cansız Bedeni Bulundu

BEYOĞLU'nda dün gece Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen 60 yaşındaki Şaban G.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekiplerinin çalışmaları ile kıyıya çıkarılan Şaban G.(60)'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Dün saat 22.30 sıralarında ARap Cami Mahallesi'ndeki Haliç Metro Köprüsü'nden 1 kişinin denize düştüğü ihbarını alan ekipler, denizde arama çalışması başlattı. Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, denize düşen kişinin isminin Şaban G. olduğu belirlendi. Gece saatlerinde ara verilen arama çalışmalarına bugün devam edildi. Yapılan çalışmalarda, Şaban G.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik teknesi ile Fatih Küçükpazar sahiline çıkarılan Şaban G.'nin cenazesi, gerekli incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.