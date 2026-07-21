Haliç'te Tekne Kazası: Kaptan Tutuklandı - Son Dakika
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Haliç'te Tekne Kazası: Kaptan Tutuklandı

Haliç\'te Tekne Kazası: Kaptan Tutuklandı
21.07.2026 13:34
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Atatürk Köprüsü'ne temas eden tekneden düşen görevli Yasin Konya'nın ölümü sonrası kaptan tutuklandı.

İstanbul Haliç'te Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'ne temas eden yolcu teknesinden düşen görevlinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan kaptan tutuklandı.

Atatürk Köprüsü'ne temas eden yolcu teknesindeki görevli Yasin Konya'nın (32) denize düşüp ölmesi üzerine gözaltına alınan kaptan M.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.P, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ne olmuştu?

Haliç'te pazar günü Eminönü istikametine giden yolcu teknesi Atatürk Köprüsü'ne temas etmiş, teknede görevli Yasin Konya denize düşmüştü.

???????Denizde yapılan arama çalışmalarında Konya'nın cesedi bulunmuştu.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Ulaşım, Konya, Haliç, Yaşam, Son Dakika

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