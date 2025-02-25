Halil Hazar, U-17 Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

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(ANKARA)- Kahramankazan Belediyespor Kulübü Güreş Takımı sporculardan Halil Hazar, Niğde'de düzenlenen U-17 Serbest Güreş Grup Şampiyonası'nda üçüncü olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

U-17 Güreş Türkiye Grup Müsabakaları kapsamında Niğde'de düzenlenen şampiyonaya katılan Kahramankazan Belediyespor Kulübü Güreş Takımı sporcusu Halil Hazar, 250 sporcunun yarıştığı şampiyonada ağır sıklet kategorisinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Aldığı başarıyla Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Hazar, takımına bir madalya daha kazandırmanın sevincini yaşadı.

Kulüp olarak güreş dalında madalyalar almaya devam edeceklerini söyleyen Başantrenörler Mustafa Albayrak ve Ali Kiraz, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Kulüp Sporcusu Halil Hazar'ı azminden dolayı tebrik etti. Başantrenörler, "Şehrimizin kulübünü güreş dalında üst seviyelere çıkartmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte yapılacak olan şampiyonalara katılmak üzere daha çok sporcu yetiştirecek, Kahramankazan'ımızın isminden güreş dalında söz ettirmeye devam edeceğiz. Sırtınız mindere değmesin Kahramankazan'ın yiğitleri" dedi.

Belediyespor Kulübü Başkanı Selim Çırpanoğlu ve kulüp yönetiminin verdiği desteklerin elde edilen başarıda payının büyük olduğunu vurgulayan başantrenörler, Kulüp Başkanı Çırpanoğlu ve kulüp yönetimine teşekkür ettiler.