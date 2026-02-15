Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesi'nin 40. Yılı - Son Dakika
Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesi'nin 40. Yılı

15.02.2026 10:21
Sivas'taki okul, 40. yılı dolayısıyla tasarımlarına tescil belgesi aldı ve etkinlikler düzenledi.

Sivas'ın köklü eğitim kurumlarından Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesi, 1985-1986 eğitim ve öğretim yılında başladığı eğitim yolculuğunda 40. yılını geride bıraktı.

Okulun kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla öğrenciler tarafından proje kapsamında hazırlanan giysi, şapka, ayakkabı, çanta, kemer, eşarp, eldiven, bileklik, broş, küpe, masa süsü ve duvar süslerinden oluşan toplam 50 adet özgün tasarıma, Türk Patent ve Marka Kurumundan Tasarım Tescil Belgesi verildi.

Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesi Müdürü Ali Işıkver, okulun 40. kuruluş yıl dönümünü farklı etkinliklerle kutladıklarını söyledi.

Bu kapsamda öğrencilerin öğretmenlerinin danışmanlığında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli beceriler çerçevesinde proje hazırladığını belirten Işıkver, "Öğrencilerimizin yalnızca akademik başarılarını değil üretkenliklerini, estetik bakış açılarını ve dijital okuryazarlık becerilerini de geliştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yürüttüğümüz bu çalışma, öğrencilerimizin özgün fikirlerini somut ürünlere dönüştürmelerine önemli katkı sağlamıştır." dedi.

Öğrencilerin hazırladığı tasarımların Türk Patent ve Marka Kurumundan Tasarım Tescil Belgesi almaya hak kazandığını dile getiren Işıkver, "Bu belge Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin bütüncül, üretim odaklı ve değer temelli eğitim anlayışının somut bir göstergesi olarak dikkati çekiyor. Bu çalışma ile okulumuz Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin hedeflediği nitelikli öğrenci profilini yetiştiren örnek okullar arasında yer alma yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

