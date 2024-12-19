Halil Savaş Dinçel 17. Yılında Anılıyor

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Oyuncu, karikatürist ve yönetmen Halil Savaş Dinçel, vefatının 17. yılında anılıyor.

Hacer Hanım ile Temel Bey'in çocuğu olarak 1 Nisan 1942'de İstanbul'da dünyaya gelen Dinçel, İstanbul Erkek Lisesinden mezun olduktan sonra eğitimine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde devam etti.

Karikatür de çizen sanatçının eserleri, Güldürü Eğitim Merkezi ile Günaydın gazetesinde yer aldı.

Savaş Dinçel, 1962-1980'de İBB Şehir Tiyatrolarında görev yaptı. Ardından Münir Özkul Tiyatrosu, AST Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu ile Gen-Ar Tiyatrosunda çalıştı.

Sanatçı, Müjdat Gezen ile Miyatro Vatandaş Tiyatrosunun kurulmasına öncülük etti.

"Kurtuluş" ve "Cumhuriyet" filmlerinde İsmet İnönü'yü, "Ağır Roman"da Berber Ali'yi oynayan sanatçı, "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar" filmdeki rolüyle Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği Film Ödülleri ile Sinema Yazarları Derneği Türk Sineması Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerini aldı.

Usta oyuncu, bir süre Kadir Has Üniversitesi'nde ders verdi.

"Nusret Baba" rolüyle akıllarda kaldı

Dinçel, televizyon ekranlarında 2002-2005'te yayınlanan "Ekmek Teknesi" dizisindeki "Nusret Baba" rolüyle büyük beğeni topladı.

Mahalledeki insanların dertlerine çare bulan bir fırıncıyı oynayan Dinçel, dizideki bilge duruşu ve anlamlı sözleriyle akıllarda kaldı.

Başarılı sanatçı, 2006 yapımı "Eve Dönüş" filmi ile 2007'de yayınlanan "Sessiz Gemiler" dizisinde rol aldı.

Dizi çekimleri sırasında hastalanan sanatçı ameliyat oldu. Daha sonra İstanbul'da rahatsızlanarak tekrar hastaneye kaldırılan usta oyuncu, 20 Aralık 2007'de vefat etti ve Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Pek çok tiyatro oyununda yönetmenlik yaptı

Savaş Dinçel, "Gürültülü Patırtılı Bir Hikaye", "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" ve "Çok Orijinal Bir Oyun" oyunlarını kaleme aldı.

"Fareli Köyün Kavalcısı", "Kuyruklu Yıldız Altında", "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım", "Uçurtmanın Kuyruğu" ve "Küçük Prens" oyunlarında yönetmenlik yaptı.

Afife Tiyatro Ödüllerinde "Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu" ödülüne değer görülen sanatçı, 8. ÇASOD Ödülleri, 20. İstanbul Film Festivali ile 22. SİYAD Türk Sineması Ödüllerinde "En İyi Erkek Oyuncu", 2. Lions Tiyatro Ödüllerinde "Yılın Oyun Yazarı" ödülünü aldı.

Usta oyuncunun rol aldığı yapımlardan bazıları şöyle:

"Yaprak Dökümü", "Pazartesi Perşembe", "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı", "Keşanlı Ali Destanı", "Vişne Bahçesi", "Sultan Gelin", "Vlademir Komarov", "Müfettiş", "Oniki Öfkeli Adam", "Sessiz Gemiler", "Hatırla Sevgili", "Bir İhtimal Daha Var", "Esir Kalpler", "Sevda Çiçeği", "Abdülhamit Düşerken", "Ekmek Teknesi", "Abuzer Kadayıf", "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar", "Cumhuriyet", "Ağır Roman", "Oğlum Adam Olacak", "Kurtuluş", "Bizimkiler", "Aşık Oldum, "Üç İstanbul", "Hababam Sınıfı Güle Güle", "İttihat ve Terakki" ve "Gül Hasan.'