Halil Söyler'in Vefatının 60. Yılında Anma Konseri Düzenlendi - Son Dakika
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Halil Söyler'in Vefatının 60. Yılında Anma Konseri Düzenlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde Türk Halk Müziği sanatçısı Halil Söyler'in vefatının 60. yılında anma konseri düzenlendi. Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği üyelerinden oluşan koro, Kültür Merkezi'nde Söyler'i anmak için konser programı düzenledi. Konserde bağlama ustası Şentürk İyidoğan, Aşık Kaptani ve dernek üyesi solistler sahne aldı. Programa Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Halil Söyler'in ailesi ve çok sayıda davetli katıldı. Dernek Başkanı Rüşan Sümbüloğlu, konuşmasında Halil Söyler'in Zara'nın büyük değeri olduğunu ve vefatının 60. yılında anmak için bu konseri düzenlediklerini belirtti. Halil Söyler korosunun 2 yıl boyunca çalışmalar gerçekleştirdiğini ve bu yıl da konser programları düzenlediklerini söyledi.

20.06.2024 16:49
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Sivas'ın Zara ilçesinde Türk Halk Müziği sanatçısı Halil Söyler vefatının 60. yıl dönümünde anıldı.

Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği üyelerinden oluşan koro, Kültür Merkezi'nde Söyler'i anmak için konser programı düzenledi.

Bağlama ustası Şentürk İyidoğan, Aşık Kaptani ile dernek üyesi solistlerin sahne aldığı konser programına, Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Halil Söyler'in ailesi ile çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği Başkanı Rüşan Sümbüloğlu, vefatının 60. yılında Zara'nın büyük değeri, Türk Halk Müziği sanatçısı Halil Söyler'i anmak için buluştuklarını söyledi.

Dernek bünyesinde kurulan Halil Söyler korosunun 2 yıl gibi bir süre çalışmalar gerçekleştirdiğini aktaran Sümbüloğlu, "Bu yıl da usta sanatçının vefatının 60. yılı münasebetiyle konser programları düzenlemekteyiz. Daha önce Ankara ve Zara'da verdiğimiz konserlerin üçüncüsünü yine Zara'da gerçekleştirdik, dördüncüsünü de Sivas'ta düzenleyeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Aziz Erdoğan, Sivas, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halil Söyler'in Vefatının 60. Yılında Anma Konseri Düzenlendi - Son Dakika

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