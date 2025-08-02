Haliliye\'de Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan kişiyi arama çalışması sürüyor.

Kırsal Anaz Mahallesi'nde girdiği sulama kanalında kaybolan Ömer Demir'i (18) arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler ile Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri, bölgedeki arama çalışmasını su yüzeyinde ve altında yapıyor.

Haliliye ilçesinde dün sulama kanalına giren Demir, akıntıya kapılarak kaybolmuştu.