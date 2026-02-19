Haliliye'de Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda istihbarat ve narkotik şube müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslerde, narkotik dedektör köpeği eşliğinde gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda ise 4 kilogram sentetik uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 64 bin 800 lira ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
