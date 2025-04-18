Halime Yıldız, Bursa Kitap Fuarı'nda İmza Günü Düzenledi

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen imza günü etkinliğine katılan yazar Halime Yıldız, kitaplarını küçük okuyucuları için imzaladı.

22'nci Bursa Kitap Fuarı'nda açtığı stantta değerli edebiyatçıları konuk eden Osmangazi Belediyesi, son olarak yazar Halime Yıldız'ı ağırladı. Çocuk ve gençlere yönelik kaleme aldığı kitaplar ile zengin bir okuyucu kitlesine sahip olan Halime Yıldız'ın imza gününe özellikle küçük kitapseverlerin ilgisi büyük oldu.

Osmangazi Belediyesi tarafından kendilerine armağan edilen "Kertenkelime" ve "Tuhaf Şeyler Adası" kitaplarını alarak sıraya giren öğrenciler, kitapların yazarı Yıldız ile hem tanışmanın hem kitaplarını imzalatmanın mutluluğunu yaşadı.

İmza gününe gelen öğrenciler ile uzun uzun sohbet eden yazar Halime Yıldız, küçük okuyucularına yeni kitap okumaları ve sözcükler öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu. Yıldız, şöyle konuştu:

"Ne kadar çok sözcüğümüz varsa, kendimizi de o kadar güzel ifade edebiliriz. Sözcüklere bakın, okuyun ve anlamlarını öğrenin. Ne kadar çok sözcüğünüz varsa o kadar zenginsiniz" dedi. Osmangazi Belediyesi'nin konuğu olarak Bursa Kitap Fuarı'nda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Yıldız, "Osmangazi Belediyesi, Bursa Kitap Fuarı'nda harika etkinlikler düzenliyor. Her yaştan okuyucuyu, kitaplar ile buluşturuyorlar. Kütüphaneler açtıklarını, kırsal alanda yaşayan çocuklar için Gezici Kütüphane hizmeti verdiklerini biliyorum. Benim de bazı kitaplarımı okullara ulaştırarak öğrencilere dağıttılar. Yapmış oldukları tüm bu güzel çalışmalar ve düzenlemiş oldukları imza günü için teşekkürlerimi sunuyorum."