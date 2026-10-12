Halit Refiğ'in 17. ölüm yıl dönümünde Zincirlikuyu'da anma töreni yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Halit Refiğ'in 17. ölüm yıl dönümünde Zincirlikuyu'da anma töreni yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halit Refiğ\'in 17. ölüm yıl dönümünde Zincirlikuyu\'da anma töreni yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Usta yönetmen Halit Refiğ için vefatının 17. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi. Esenler Belediyesince Uluslararası Sinema Derneğinin katkısıyla düzenlenen törene eşi Gülper Refiğ ile Nazif Tunç, İhsan Kabil ve Ali Saydam katıldı.

Türk sinemasında kendine özgü anlatımı ve sinema üzerine geliştirdiği düşünceleriyle iz bırakan yönetmen Halit Refiğ, vefatının 17. yılında kabri başında anıldı.

Esenler Belediyesince, Uluslararası Sinema Derneğinin katkılarıyla Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenen törene, usta yönetmenin eşi Gülper Refiğ'in yanı sıra Nazif Tunç, İhsan Kabil, Ali Saydam ve gençler katıldı.

Anma töreninde konuşan Gülper Refiğ, eşinin hatırasının ve eserlerinin yaşamaya devam ettiğini belirterek, onun sanat anlayışını, mütevazı yaşamını ve düşüncelerine bağlılığını anlattı.

Eşinin maddi kazançtan çok düşüncelerine ve değerlerine önem veren bir insan olduğunu vurgulayan Gülper Refiğ, Refiğ'in Oğuz Atay, Metin Erksan, Adnan Saygun ve Kemal Tahir gibi isimlere büyük değer verdiğini ve hayatı boyunca inandığı değerlere bağlı yaşadığını ifade etti.

"Dünya döndükçe filmleriyle yaşamaya devam edecek"

Yönetmen Nazif Tunç, usta sanatçının özgün sinema anlayışına ve ulusal sinema mücadelesine vurgu yaptı.

Refiğ'in kültür, sanat ve sinema alanında dış etkilerin belirleyici olduğu bir dönemde kendi özünden beslenen hikayeler oluşturduğuna dikkati çeken Tunç, "Dünya döndükçe filmleriyle yaşamaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Sinema yazarı İhsan Kabil ise Halit Refiğ'i Türk sinemasının kilometre taşlarından biri olarak nitelendirerek, usta yönetmenin sinemanın gelişmesi için önemli çalışmalara imza attığını söyledi.

Özellikle 1960'lı yıllarda Türkiye'ye özgü bir sinema dili oluşturmak için çaba gösterdiğini belirten Kabil, genç sinemacıların Refiğ'in eserlerinden beslenmesi gerektiğini kaydetti.

Yazar Ali Saydam ise usta yönetmenden öğrendiklerinin kendisi için büyük bir değer taşıdığını dile getirdi.

Kaynak: AA
ZincirlikuyuKültür Sanatİhsan KabilHalit RefiğAli SaydamYönetmenKültürGüncelSinemaSanatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı 11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Fatih Altaylı’nın ailesinin manastırı görüntülendi Tam 1000 yıllık Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık
Geliyorlar İşte Barcelona’nın Galatasaray kadrosu Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu
Feci ölümün perde arkası ortaya çıktı Bir anne son anda müdahale etmiş Feci ölümün perde arkası ortaya çıktı! Bir anne son anda müdahale etmiş
Meme estetiği yaptıran kadın kabusu yaşadı: Ciddi giden ilişkim bitti Meme estetiği yaptıran kadın kabusu yaşadı: Ciddi giden ilişkim bitti
14:51
11 gol, 10 asist yapmıştı Fenerbahçe’de şok ayrılık
11 gol, 10 asist yapmıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık
14:42
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan’da Aliyev’i zora sokacak görüntü
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan'da Aliyev'i zora sokacak görüntü
14:16
PKK’nın Metina’daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleri
PKK'nın Metina'daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleri
14:00
PKK, Kuzey Irak’taki 4 kampı boşalttı
PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı
13:44
17 yaralının olduğu kaza kamerada Vali dayanamadı tek cümle söyledi
17 yaralının olduğu kaza kamerada! Vali dayanamadı tek cümle söyledi
13:11
Barcelona öncesi Okan Buruk’tan kötü haber Milyonlar isyan etti
Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 14:54:04. #.0.3#
SON DAKİKA: Halit Refiğ'in 17. ölüm yıl dönümünde Zincirlikuyu'da anma töreni yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei