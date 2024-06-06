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Halk Eğitim Kurslarında Sergi Zamanı

Samsun'un İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından yapılan el emeği göz nuru eserler, 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın kutlanması ve halk eğitim merkezlerinin tanıtılması amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda sergilendi. Sergide, vatandaşlar küçük etkinlikler yaparken, usta öğreticiler ve kursiyerler de yaptıkları ürünleri sergiledi. Sergi, 7 Haziran'a kadar açık olacak.

06.06.2024 13:21
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Halk eğitim kurslarında sergi zamanı

Kursiyerlerin yaptığı binlerce ürün meydanda görücüye çıktı

SAMSUN - Samsun'un İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından yapılan el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı.

'Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın kutlanması ve halk eğitim merkezlerinin tanıtılması amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Stantlar kurularak halk eğitim merkezlerinin 1 yıl boyunca yaptığı çalışmalar sergilendi. Etkinlikte ayrıca mehteran gösterileri ve mini konserler yapıldı.

Sergi hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, "Milli Eğitim Bakanlığımızca yürütülen Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde 4 merkez ilçe halk eğitim merkezi müdürlüklerimiz Samsun'un meydanında güzel bir etkinlik yapıyor. Çadırlarımızın içerisinde vatandaşlarımız küçük etkinlikler yaparken, usta öğreticiler ve kursiyerlerimiz de yaptıkları ürünleri sergiliyor. Buradaki amacımız insanlarımızı hayat boyu öğrenme çerçevesinde halk eğitim merkezlerimize teşvik etmektir. Halk eğitim merkezlerimizin işlevselliğini arttırmak istiyoruz. Bu noktada ilimizdeki tüm vatandaşları halk eğitim merkezlerimizdeki kurslarımıza davet ediyorum. Halk eğitim merkezlerimizi yüzlerce farklı türde yüzlerce farklı kursu vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda açabilecek potansiyele sahipler. Gerçekten burada çok özel çalışmalar var. Geleneksel ürünlerimiz, geçmişimizden bugüne yansıyan ürünlerimiz var. Onların modernize edilmiş hali var. Burada büyük bir emek görüyoruz" dedi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Hikmet Azer ise " Türkiye'nin her yerinde çok güzel ürünler çıkıyor. Bunun istihdamında, pazarlama ve satış kısmında zayıfız. Burayı hepimizin çalışması lazım" diye konuştu.

Sergi 7 Haziran'a kadar açık olacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Halk Eğitim Kurslarında Sergi Zamanı - Son Dakika

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