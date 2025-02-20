Halk Otobüsü Şoförü Hayat Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Halk Otobüsü Şoförü Hayat Kurtardı

Geniş Video İzle

Zonguldak'ta halk otobüsü sürücüsü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirerek hayatını kurtardı.

20.02.2025 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halk otobüsü şoförü güzergahı değiştirip fenalaşan hastayı hastaneye yetiştirdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki halk otobüsünde yolcu fenalaşınca sürücü güzergahtan ayrılıp acil servisin yolunu tuttu. O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Ömerli Mahallesi'nden yolcularını alan halk otobüsü şoförü Murat Turan, şehir merkezine hareket etmek üzere yola çıktı. Halk otobüsü Şehirlerarası Atatürk Terminali'nin yakınına geldiği sırada yolcu olarak bulunan bir kadın fenalaştı. Diğer yolcuların da yardımına koştuğu kadının rahatsızlandığını gören sürücü, güzergahını değiştirerek hızlı bir şekilde Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nin yolunu tuttu.

Hastane çalışanlarının da yardımıyla acil servise ulaştırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken o anlar halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Turan ardından diğer yolcuları da inmek istedikleri durakta indirdi.

Yaşananları gazetecilere anlatan Turan, hastalanan yolcuyu fark edince güzergahtan ayrıldığını belirterek şöyle dedi:

"İnsani duygularımla hareket ettim, tereddüt etmeden yolcuyu hastaneye yetiştirmek için elimden geleni yaptım. Aracın dörtlülerini yakarak Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nin acil servisine kadar hastamızı yetiştirdik. Gönlüm rahat, ilçemizi, insanımızı seviyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zonguldak, Güvenlik, Hastane, Güncel, Ereğli, Ulaşım, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halk Otobüsü Şoförü Hayat Kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
14:30 Hamas’tan gözünü Gazze’ye diken Trump’a rest: Ölümün kapısını kendimiz çalarız Hamas'tan gözünü Gazze'ye diken Trump'a rest: Ölümün kapısını kendimiz çalarız
13:27 Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu
12:54 TOGG’u eleştirdiği için TSK’dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti
12:38 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte son seçim anketinden çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç
20:47 Ukrayna, Trump’ın Zelenskiy’e yönelik salvolarına karşı resti çekti Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çekti
20:37 İstanbullu yollarda kaldı, duraklarda insan seli oluştu İstanbullu yollarda kaldı, duraklarda insan seli oluştu
20:31 Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak
20:18 Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi
19:47 Rekabet Kurulu’ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM’e 1,3 milyar lira ceza Rekabet Kurulu'ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM'e 1,3 milyar lira ceza
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:19 İsrail ateşkese rağmen Gazze’ye saldırdı: 20’den fazla Filistinli hayatını kaybetti İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı: 20'den fazla Filistinli hayatını kaybetti
19:14 Eğitime kar engeli 30 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 30 ilde okullar tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 15:05:45. #1.12#
SON DAKİKA: Halk Otobüsü Şoförü Hayat Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.