Halk Otobüsü Şoföründen Örnek Davranış
Halk Otobüsü Şoföründen Örnek Davranış

16.05.2026 10:55
İnegöl'de otobüs şoförü, baygın yolcuyu hastaneye yetiştirerek hayat kurtardı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü şoförü Yasemin Alıç (40), baygınlık geçiren yolcuyu güzergahını değiştirip, hastaneye yetiştirdi. Alıç'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, bilgi verdiği anlar ile otobüstekilerin rahatsızlanan yolcuya yardım ettiği anlar, araç içi kamerasına yansıdı.

Bursa'da 15 Mayıs'ta saat 14.00 sıralarında Alanyurt güzergahında 16 M 06012 plakalı özel halk otobüsü ile sefer yapan Yasemin Alıç, duraktan yolcularını aldıktan sonra hareket etti. O sırada yolculardan biri, rahatsızlanarak baygınlık geçirdi. Dikiz aynasından durumu fark eden Alıç, rahatsızlanan yolcunun rahat etmesi için otobüsün arka tarafına geçip, alan açılmasını istedi. Cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi veren ve sağlık ekipleriyle sürekli irtibat halinde kalan Yasemin Alıç, güzergahını değiştirerek, otobüsteki diğer yolcularla birlikte İnegöl Devlet Hastanesi'ne gitti. Yol boyunca sağlık ekipleriyle konuşup, yolcunun durumu hakkında bilgi veren Alıç'ın soğukkanlılığını koruduğu o anlar, araç içi kamerasına yansıdı. Rahatsızlanan yolcuyu acil servisteki sağlık ekiplerine teslim eden Alıç, seferine kaldığı yerden devam etti.

'YAPMAM GEREKENİ YAPTIM'

Halk otobüsü şoförü Yasemin Alıç, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Normal güzergahıma çıktım, Alanyurt köy içine giriş yaptım. Orada ilk durakta yolcu aldım, amca da vardı. Sonra hareket ettim. Bir iki dakika geçmeden amcanın rahatsızlandığını fark ettik. Ondan sonra ben direksiyonda olduğum için yan tarafında duran bir beyefendiden rica ettim, 'Yardımcı olur musunuz?' diye. Çünkü amca tamamen baygın bir şekildeydi. Yolculara da rica ettim, 'Arka tarafa doğru ilerleyin amcanın rahatı için' dedim. Sonra hemen şirketi aradım. Şirkete de bilgi verdikten sonra 112'yi aradım. 112'ye söyledim, 'Güzergah üzerindeyim, yolcularım var. Beni karşılayın' diye sürekli onlarla iletişim halindeydik. Ama amca uyanmadı, bayağı bir baygın kaldı. Sonra su filan döktük. Başına bez filan verdim. Ben sürekli hem direksiyona odaklanmak zorundaydım hem içerisi çok kalabalıktı. Amcaya da odaklanmak zorundaydım. Bir şey oldu diye korktum açıkçası. AVM'ye gelince güzergahı değiştirdim. Direkt acil servise götürdüm. Oradaki yetkililere de bilgi verdim. Uzun süre baygın kaldığını, su döktüğümüzü, uyandırmaya çalıştığımızı. Yapmam gerekeni yaptım. Herhangi bir kişi olabilirdi. Belki ben de rahatsız olabilirdim. Ailem de olabilirdi. Yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Amcayı teslim ettikten sonra döndüm tekrar güzergahıma devam ettim."

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
