Halk Otobüsünde Fenalaşan Yolcu Kurtarıldı

TRABZON'da bindiği halk otobüsünde fenalaşan Hasan Öner'i (76), şoför Sinan Erdoğan hastaneye yetiştirdi. O anlar, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.

Çaykara ilçesinden dün sabah saatlerinde Ortahisar ilçesinde gitmek üzere halk otobüsüne binen Hasan Öner, bir süre sonra aniden rahatsızlandı. Durumu fark edip Öner'e ilk müdahaleyi yapan yolcular, şoför Sinan Erdoğan'a haber verdi. Erdoğan, aracı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sürdü. Hastaneye ulaştırılan Öner, sağlık ekiplerine teslim edildi. Öner tedaviye alınırken, yaşananlar otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Böbrek yetmezliği rahatsızlığı olduğu belirtilen Hasan Öner'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.