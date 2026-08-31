Halk Sağlığı Haftası'nda 7 Tema - Son Dakika
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Halk Sağlığı Haftası'nda 7 Tema

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3-9 Eylül'de Halk Sağlığı Haftası'nda farklı sağlık temaları işlenecek, bilgilendirmeler yapılacak.

Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların ortaya çıkmadan önlenmesi, erken tanının önemine dikkati çekmek için 3- 9 Eylül'deki Halk Sağlığı Haftası kapsamında 7 günde 7 farklı tema ele alınacak.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Halk Sağlığı Haftası'nda anne ve çocuk sağlığından aşıya, bağımlılıkla mücadeleden kronik hastalıkların kontrolüne, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteden kanser taramalarına kadar toplum sağlığının korunmasına yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yürütülecek.

Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenecek etkinliklerde 7 günde 7 farklı tema ele alınacak.

İlk iki gün anne ve çocuk sağlığına ayrılacak

Halk Sağlığı Haftası'nın ilk günü olan 3 Eylül'de "Sağlıklı Anne, Sağlıklı Nesil" temasıyla gebelik ve lohusalık dönemindeki sağlık izlemlerinin önemi vurgulanacak.

Bu doğrultuda gebe okulları ve anne adaylarına yönelik sunulan hizmetler tanıtılacak, gebelik takibi, beslenme, egzersiz, doğuma hazırlık, emzirme ve lohusalık desteğine ilişkin bilgileri içeren Annelik Yolculuğu Mobil Uygulaması hakkında bilgilendirme yapılacak.

4 Eylül'de ise "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" teması işlenecek. Çocukların sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikler düzenlenecek ve bilgilendirilen çocuklara "Sağlık Elçisi Belgesi" verilecek.

Ebeveynlere de sağlıklı hayat merkezlerinde yürütülen SAHA, SAHA elçileri ile bebek-çocuk-genç akademileri çalışmaları konusunda bilgi verilecek.

Aşıda doğru bilgiye ulaşmanın önemi vurgulanacak

5 Eylül'de "Bilgiyi Sorgula, Kaynağı Doğrula, Sağlığını Aşı ile Koru" temasıyla aşı, koruyucu sağlık hizmetleri ve sağlık okuryazarlığı konusunda doğru ve güvenilir bilgiye erişimin önemi anlatılacak.

Aşı takvimi ile e-Nabız üzerinden aşı ve sağlık izlemlerinin sorgulanmasına ilişkin bilgilendirme yapılacak, ihtiyaç halinde vatandaşlar aile hekimlerine yönlendirilecek.

6 Eylül'de "Kaybetmeden Fark Et" teması kapsamında tütün, madde ve dijital bağımlılıkla mücadeleye yönelik farkındalık çalışmaları yürütülecek.

Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara yönelik karbonmonoksit ölçümü ve nikotin bağımlılık testlerinin yanı sıra danışmanlık hizmetleri konusunda bilgi verilecek. ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, sigara bırakma poliklinikleri ile mobil ve on-line sigara bırakma poliklinikleri tanıtılacak.

Kronik hastalıklar ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları ele alınacak

7 Eylül'de "Sağlıkla Yaş Al, Sağlıklı Kal" temasıyla diyabet, hipertansiyon ve kalp-damar hastalıklarında düzenli izlem ve erken müdahalenin önemine dikkat çekilecek.

Bu kapsamda tansiyon ve kan şekeri ölçümleri, boy ve kilo ölçümleri ile diyabet yatkınlık risk testleri gerçekleştirilecek. Risk taşıdığı belirlenen vatandaşların aile hekimlerine ve sağlıklı hayat merkezlerine yönlendirilmesi sağlanacak.

8 Eylül'de de "Bedenini Dinle, Harekete Geç" temasıyla sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, obeziteyle mücadele ve duruş/omurga sağlığı konularında farkındalık oluşturulacak.

"Hareket Yaşını Öğren" uygulaması tanıtılarak boy, kilo ve beden kitle indeksi ölçümlerinin ardından ihtiyaç duyan vatandaşların sağlıklı hayat merkezlerinde sunulan diyetisyen ve fizyoterapist hizmetlerinden yararlanmasına yönelik bilgilendirme yapılacak.

Kanser taramalarında erken tanıya dikkat çekilecek

Halk Sağlığı Haftası'nın son günü olan 9 Eylül'de "Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır" teması işlenecek.

Vatandaşlara kanser taramalarının önemi anlatılacak. Aile sağlığı merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri ve kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerinde (KETEM) ücretsiz yürütülen taramalar konusunda bilgi verilecek.

30 ile 65 yaş arasındaki kadınlara 5 yılda bir HPV-DNA testiyle rahim ağzı kanseri, 40-69 yaş arasındaki kadınlara 2 yılda bir mamografi ile meme kanseri, 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere ise 2 yılda bir gaitada gizli kan testi ile kalın bağırsak kanseri taraması gerçekleştiriliyor.

Vatandaşların yaş gruplarına uygun kanser taramalarını düzenli yaptırmalarının önemi vurgulanacak.

Koruyucu sağlık hizmetleri konusunda bilgilendirme yapılacak

Halk Sağlığı Haftası kapsamında ayrıca "Sağlıklı Hayat Merkezleri ile Sağlıklı Hayata Merhaba" ve "Size En Yakın Hekiminiz, Aile Hekiminiz" temalarıyla vatandaşlara bu merkezlerde ve aile hekimliklerinde sunulan koruyucu sağlık hizmetlerine ilişkin bilgilendirme yapılacak.

Hafta boyunca gerçekleştirilecek çalışmalarla vatandaşların koruyucu sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanmaları, doğru sağlık bilgisine ulaşmaları ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını günlük hayatlarına kazandırmaları konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: AA

9 Eylül, Güncel, Son Dakika

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