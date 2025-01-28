Halk TV Hakkında İnceleme Başlatıldı

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(ANKARA) - RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV hakkında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun açıkladığı "bilirkişiyle yaptıkları telefon görüşmesini izinsiz kayda alarak paylaştıkları" iddiasıyla inceleme başlatıldığını bildirdi. Şahin, Kartalkaya'daki otel yangına ilişkin yapılan haberlerde tespit edilen ihlallerle ilgili de gerekli yaptırımların uygulanacağını kaydetti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin Türkiye'nin ortak acısı olduğunu, süreçte RTÜK olarak sorumluların bir an önce gerekli cezayı almasını beklediklerini kaydetti. Bu anlamda gerek kolluk kuvvetlerinin gerek yargı birimlerinin gerekse ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hassasiyetle yaptığı çalışmaların ülkece takip edildiğini belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Hal böyleyken böyle hassas bir konuda habercilik adına yapılan kanun dışı ve etik olmayan yayıncılık asla kabul edilemez. Görevi tarafsız bir şekilde haber sunup kamuoyunu doğru bilgilendirmek olan medya mensuplarının zaman zaman hezeyana varan ve bir siyasi parti temsilcisi gibi gerçekleştirdikleri haber sunumlarını kabul etmemiz mümkün değildir. Ülkemizin tamamının yakından takip ettiği ve yargıya intikal etmiş bir süreçle alakalı, soruşturmayı aksatacak yanlış bilgi ve belgelerle yapılan haber, yorum ve tartışma programlarını yakından takip etmekteyiz. Süreçle alakalı tespit edilen ihlallere ilişkin gerekli müeyyidelerin uygulanacağı konusunda kamuoyumuzun şüphesi olmasın."

"Yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik yayınları' nedeniyle…"

RTÜK Başkanı Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismini açıkladığı bilirkişiyle ilgili haberi nedeniyle Halk TV hakkında inceleme başlatıldığını da aktararak, şunları kaydetti:

"Ayrıca, Halk TV'nin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasına da konu olan 'Bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izinsiz olarak kayda alıp yayınlaması ve bilirkişinin isminin hedef gösterilerek yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik yayınları' nedeniyle Üst Kurulumuz tarafından inceleme başlatılmıştır. Halk TV'nin habercilik anlayışına aykırı uygulamalarına yönelik gerekli incelemeler yapıldıktan sonra uzmanlarımız tarafından hazırlanan rapor Üst Kurul toplantısında görüşülüp, gereği yapılacaktır."