Halk TV Hakkında İnceleme Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Halk TV Hakkında İnceleme Başlatıldı

RTÜK, Halk TV'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun telefon görüşmesini izinsiz kaydederek yayınlaması nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu. Ayrıca, Bolu'daki otel yangınıyla ilgili haberlerde de ihlallerin tespit edildiği belirtildi.

28.01.2025 11:36  Güncelleme: 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV hakkında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun açıkladığı "bilirkişiyle yaptıkları telefon görüşmesini izinsiz kayda alarak paylaştıkları" iddiasıyla inceleme başlatıldığını bildirdi. Şahin, Kartalkaya'daki otel yangına ilişkin yapılan haberlerde tespit edilen ihlallerle ilgili de gerekli yaptırımların uygulanacağını kaydetti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin Türkiye'nin ortak acısı olduğunu, süreçte RTÜK olarak sorumluların bir an önce gerekli cezayı almasını beklediklerini kaydetti. Bu anlamda gerek kolluk kuvvetlerinin gerek yargı birimlerinin gerekse ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hassasiyetle yaptığı çalışmaların ülkece takip edildiğini belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Hal böyleyken böyle hassas bir konuda habercilik adına yapılan kanun dışı ve etik olmayan yayıncılık asla kabul edilemez. Görevi tarafsız bir şekilde haber sunup kamuoyunu doğru bilgilendirmek olan medya mensuplarının zaman zaman hezeyana varan ve bir siyasi parti temsilcisi gibi gerçekleştirdikleri haber sunumlarını kabul etmemiz mümkün değildir. Ülkemizin tamamının yakından takip ettiği ve yargıya intikal etmiş bir süreçle alakalı, soruşturmayı aksatacak yanlış bilgi ve belgelerle yapılan haber, yorum ve tartışma programlarını yakından takip etmekteyiz. Süreçle alakalı tespit edilen ihlallere ilişkin gerekli müeyyidelerin uygulanacağı konusunda kamuoyumuzun şüphesi olmasın."

"Yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik yayınları' nedeniyle…"

RTÜK Başkanı Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismini açıkladığı bilirkişiyle ilgili haberi nedeniyle Halk TV hakkında inceleme başlatıldığını da aktararak, şunları kaydetti:

"Ayrıca, Halk TV'nin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasına da konu olan 'Bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izinsiz olarak kayda alıp yayınlaması ve bilirkişinin isminin hedef gösterilerek yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik yayınları' nedeniyle Üst Kurulumuz tarafından inceleme başlatılmıştır. Halk TV'nin habercilik anlayışına aykırı uygulamalarına yönelik gerekli incelemeler yapıldıktan sonra uzmanlarımız tarafından hazırlanan rapor Üst Kurul toplantısında görüşülüp, gereği yapılacaktır."

Kaynak: ANKA

İstanbul, İnceleme, Politika, 3-sayfa, Güncel, Yargı, Medya, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halk TV Hakkında İnceleme Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
14:43 Özel’den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia
13:52 Ekrem İmamoğlu’nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
13:07 Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak
19:54 Adana Demirspor’da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı
19:54 Menajer Ayşe Barım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Menajer Ayşe Barım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
19:45 Memecoin çılgınlığı gerilerken Solana fiyatı büyük düşüşe hazırlanıyor Memecoin çılgınlığı gerilerken Solana fiyatı büyük düşüşe hazırlanıyor
19:40 CHP Sözcüsü Deniz Yücel’den Muharrem İnce’nin CHP’ye katılacağı iddiasına yanıt CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı iddiasına yanıt
19:21 İstanbul’da gece yarısı korkunç olay: Yaşlı kadının uyuduğu odanın zemini çöktü, ev mühürlendi İstanbul'da gece yarısı korkunç olay: Yaşlı kadının uyuduğu odanın zemini çöktü, ev mühürlendi
19:13 AK Partili Çelik’ten İmralı değerlendirmesi: Terör örgütünün tasfiye için çağrı yapılmalı AK Partili Çelik'ten İmralı değerlendirmesi: Terör örgütünün tasfiye için çağrı yapılmalı
19:03 Türkiye’nin ayağa kalktığı sur cinayetine takipsizlik Türkiye'nin ayağa kalktığı sur cinayetine takipsizlik
19:00 16 yaşındaki Deniz Dönmezer’e Premier Lig devinden resmi teklif 16 yaşındaki Deniz Dönmezer'e Premier Lig devinden resmi teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 15:16:45. #1.11#
SON DAKİKA: Halk TV Hakkında İnceleme Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.