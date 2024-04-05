Halkapınar Belediye Başkanlığı görevi devredildi

Kocaeli Çayırova'da Kumar Operasyonu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan baskında, bir işyerinde kumar oynatan ve oynayanlara işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, D.D. isimli şahsın işyerinde kumar oynattığı tespit edildi. D.D'ye adli işlem yapılırken, kumar oynayan 3 şahıs hakkında ise idari yaptırım uygulandı. Ayrıca, kumarda elde edilen 800 TL'ye el konuldu.