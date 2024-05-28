Halkapınar Belediyesi, ulaşım ağını rahatlatmak için yollarda çalışma başlattı

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Halkapınar Belediyesi, ulaşım ağını rahatlatmak için yollarda oluşan tahribatları onarma, yenileme ve genişletme çalışması başlattı.

Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Vardar, Yeşilyurt bağlantı yolu yol açma işlemleri devam ederken, bir yandan da merkez mahallelerde yama onarım işlemi çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Vardar, "Vatandaşlarımızın ulaşım ağını rahatlatmak, konforlu ve güvenli seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla, yollarda oluşan tahribatları onarma, yenileme ve genişletme çalışmalarımız devam ediyor. Her alanda ekiplerimizle beraber şehrimizi ayağa kaldırmak için var gücümüzle gayret ediyoruz. İnşallah hep birlikte başaracağız." dedi.