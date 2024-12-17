Halkapınar\'da Nostaljik Sergi Açıldı

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Konya'nın Halkapınar ilçesinde "Köklerimizden Geleceğe Bir Miras Yolculuğu" isimli sergi açıldı.

Halkapınar Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencileri ve öğretmenlerinin düzenlediği sergi, ziyaretçileri geçmişe doğru nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

Geçmiş dönemlere ait gündelik ve özel yaşantıya ait, kök boya halı dokumalar, nakış, dikiş, elbise ve çeyiz eşyalarının yer aldığı serginin açılışına, Halkapınar Kaymakamı Esra Kodaz Köse, Belediye Başkanı Mehmet Vardar, Milli Eğitim Müdürü Bahattin Arslan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.