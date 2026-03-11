Halkbank Davasında Yeni Gelişme - Son Dakika
Halkbank Davasında Yeni Gelişme

11.03.2026 22:22
Halkbank davası 90 gün askıya alındı, bağımsız denetçi şartı getirildi.

(ANKARA) - ABD'de 2019'dan bu yana devam eden Halkbank davasında yeni bir gelişme yaşandı. Taraflar arasında varılan anlaşma kapsamında ceza davası 90 gün süreyle askıya alınırken, bankanın faaliyetlerinin bağımsız bir denetçi tarafından izlenmesi şartı getirildiği belirtiliyor.

Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, 2019'dan bu yana ABD'de devam eden ceza davasının uzlaşma yoluyla sonlandırılması amacıyla ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile imzalanan "Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması"nın (Deferred Prosecution Agreement) Manhattan'daki ABD Güney New York Bölge Mahkemesi tarafından görüşülerek yürürlüğe girdiği bildirildi. Açıklamada söz konusu anlaşmanın hem ABD Adalet Bakanlığı hem de banka için bağlayıcı olduğu belirtildi.

Mahkeme sürecini izleyen Batı medyasının aktardığı bilgilere göre, anlaşma kapsamında dava 90 gün süreyle askıya alınırken, Halkbank'ın herhangi bir para cezası ödemeyeceği ve yöneltilen suçlamaları resmen kabul etmeyeceği ifade edildi. Ancak anlaşmanın önemli koşullarından biri olarak bankanın uluslararası işlemlerinin ABD yaptırımlarına uyum açısından ABD onaylı bağımsız bir izleme uzmanı tarafından denetlenmesi öngörülüyor.

Batı medyasında, savcılığın, söz konusu denetçinin özellikle yaptırımlar ve kara para aklama kurallarına uyumu inceleyeceğini ve bankanın uluslararası finansal işlemlerini belirli bir süre boyunca izleyeceğini belirttiği ifade ediliyor.

Mahkeme sürecinde anlaşmanın detaylarının netleşmesi, piyasalarda da hızlı bir yansıma yarattı. Daha önce anlaşmaya varıldığına dair haberlerin ardından yükselen Halkbank hisseleri, bağımsız denetçi şartının gündeme gelmesiyle sert satışlarla karşılaştı. Borsa İstanbul'da banka hisseleri yaklaşık yüzde 8 düşerek devre kesici uygulamasına girdi.

2019 yılında açılan dava, Halkbank'ın İran'a yönelik ABD yaptırımlarını ihlal ederek milyarlarca dolarlık işlemlere aracılık ettiği iddialarına dayanıyor. Türkiye tarafı uzun süredir davayı siyasi olarak nitelendirirken, Washington ise sürecin hukuki bir dava olduğunu savunuyor. Taraflar arasındaki anlaşmanın uygulanma süreci ve mahkemenin ilerleyen dönemde alacağı kararların, Türkiye-ABD ilişkileri ve finansal piyasalar açısından yakından izlenmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

