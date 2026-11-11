Halkbank ve NKÜ, öğrenci maaş ödemeleri ve Paraf Genç kartı protokolünü değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Halkbank ve NKÜ, öğrenci maaş ödemeleri ve Paraf Genç kartı protokolünü değerlendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halkbank ve NKÜ, öğrenci maaş ödemeleri ve Paraf Genç kartı protokolünü değerlendirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile Halkbank, öğrenci maaş ödemeleri ve Paraf Genç kredi kartına ilişkin işbirliği protokolünü görüştü. Bir yıl sürmesi planlanan protokolle İŞKUR ödemelerinin öğrenci adına açılacak vadesiz hesaplardan yapılması öngörülüyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile Halkbank arasında, öğrencilerin bankacılık hizmetlerinden yararlanması ve İŞKUR programları kapsamındaki maaş ödemelerine ilişkin işbirliği protokolü değerlendirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ İŞKUR İl Müdürü Yaşar Esen, Halkbank Trakya Bölge Koordinatörü Mehmet Metin ve beraberindeki heyet, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Ziyarete, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Genel Sekreter Gökhan Saygı, Genel Sekreter Yardımcıları İlhan Koçer ve Hakan Cömertler ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Nurcan Yavaş da katıldı.

Üniversite ile Halkbank arasında İŞKUR programları kapsamında öğrencilerin maaş ödemeleri, Paraf Genç kredi kartı tahsisi ve ParafPara kazanım esaslarını içeren işbirliği protokolü ele alındı.

Bir yıl süreyle geçerli olması planlanan protokol kapsamında, öğrenciler adına bankada vadesiz mevduat hesapları açılması, İŞKUR programları kapsamındaki ödemelerin bu hesaplar üzerinden yapılması ve yürürlükteki mevzuat doğrultusunda öğrencilere Paraf Genç kredi kartı tahsis edilmesi öngörülüyor.

Üniversite ile İŞKUR arasında yürütülen İŞKUR Gençlik Programı da değerlendirildi.

Programla öğrencilerin kampüs altyapısı ve bakım çalışmaları, sosyal ve kültürel faaliyetler, akademik ve idari çalışmalar, toplumsal hizmetler, öğrenci gelişimi, dijital dönüşüm, inovasyon ve girişimcilik alanlarında desteklenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA
Namık Kemal ÜniversitesiYerel HaberlerTekirdağHalkbankEkonomiEğitimGüncelİŞKURSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yapay zekanın tavsiyesine uydu, evsiz kaldı Yapay zekanın tavsiyesine uydu, evsiz kaldı
Kanada’da hemşireden erkek hastasına akılalmaz birliktelik teklifi: Sağlığına iyi gelir Kanada'da hemşireden erkek hastasına akılalmaz birliktelik teklifi: Sağlığına iyi gelir
Yolcu uçağının gövdesini evinin bahçesine gömdü Yolcu uçağının gövdesini evinin bahçesine gömdü
Suudi Arabistan resmen onayladı Türkiye ile tarihi anlaşma Suudi Arabistan resmen onayladı! Türkiye ile tarihi anlaşma
Bu nasıl oyun Türkiye’de bir okulda kaydedilen görüntü infial yarattı Bu nasıl oyun! Türkiye'de bir okulda kaydedilen görüntü infial yarattı
Altında dengeler değişti Fed’den piyasaları sarsan mesaj Altında dengeler değişti! Fed'den piyasaları sarsan mesaj
09:38
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı İşte konuşulan rakam
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam
09:36
Aziz Yıldırım’dan Emre Belözoğlu’na açık çek Tek şartı var
Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu'na açık çek! Tek şartı var
09:13
Babası fon soruşturmasında gözaltında Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
09:09
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
09:07
Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha
Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha
08:09
ABD’de ırkçılık skandalı Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı
ABD'de ırkçılık skandalı! Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 10:04:16. #7.12#
SON DAKİKA: Halkbank ve NKÜ, öğrenci maaş ödemeleri ve Paraf Genç kartı protokolünü değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android