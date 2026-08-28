Halkidiki\'de Orman Yangını

Yunanistan'ın kuzeyindeki Halkidiki bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın, Halkidiki'nin Anoiksiatika köyü yakınlarında yerel saatle 15.45 sıralarında başladı.

Yangın söndürme çalışmalarını 10 araçla sürdüren 42 itfaiyeciye, 2 yaya ekibi ile bir helikopter de destek veriyor.

Aristotelis Belediyesi de bölgeye su tankerleri gönderdi.

Bugün yangın risk seviyesinin 3 olarak belirlendiği bölgede, ekipler teyakkuz halinde bulunuyor.

Halkidiki Kundaklama Suçlarıyla Mücadele Soruşturma Birimi, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.