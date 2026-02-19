Halterci Gencan’ın Yaralanma Davasında Mütaala

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde halter sporcusu Vahdet Bekir Gencan'ın silahla yaralanmasına ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, 7 Ekim 2024'te İzmit ilçesindeki bir spor tesisi önünde 27 yaşındaki halterci Gencan'ın silahla vurularak yaralanmasına ilişkin tutuklu yargılanan sanıklar E.A, F.G. ve M.G. ile taraf avukatları hazır bulundu, sanık Y.O. ise duruşmaya katılmadı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan iddia makamı, tutuklu sanıklar E.A, Y.O. ve F.G'nin, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan, M.G'nin ise "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralamaya azmettirme" suçundan 3 yıl 4 ay 15 günden 6 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılmalarını istedi.

E.A'nın "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 4 yıla, F.G'nin de aynı suçun zincirleme şekilde işlenmesi sebebiyle 7 yıla kadar hapsini isteyen savcı, suç vasfının değişme ihtimali bulunmaması, tutuklukta geçen cezai süre ve delillerin toplanmış olması göz önünde bulundurularak sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.

Sanıkların tutukluluk halinin devamını kararlaştıran mahkeme heyeti, tarafların esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.