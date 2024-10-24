Haluk Görgün'den, savunma sanayi çalışanlarına mesaj

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SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası, savunma sanayisinde çalışan tüm personele mesaj gönderdi.

Haluk Görgün, savunma sanayinin göz bebeği TUSAŞ'ta meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadığını belirterek, "Yaşanan bu vahim olayda hayatını kaybeden savunma sanayii şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, TUSAŞ ailemize ve tüm savunma sanayii çalışanlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gerçekleşen bu elim saldırı, terör örgütlerinin, sivilleri hedef alan karanlık yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Bu saldırının, herhangi bir sonuç elde etmeyi değil, iş çıkış saatinde evlerine gitmeye çalışan masum insanların canına kastederek, onların üzerinden dünyaya ülkemiz aleyhinde propaganda malzemesi üretmeyi hedeflediği açıktır. TUSAŞ'ımızı hedef alan bu alçak terör saldırısının asıl hedefini çok iyi biliyoruz. Hain saldırının asla amacına ulaşamayacağını, gece gündüz ülkesinin güvenliği ve geleceği için çalışan bizleri de asla yıldıramayacağının iyi bilinmesini istiyoruz. Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı önderliği ve liderliğiyle, terör örgütleriyle olan mücadelesine, sonuna kadar devam edecek güce, dirayete ve imkana sahiptir" dedi.

Savunma sanayisine yönelik saldırının, tüm dünyada terör örgütlerine karşı verilecek ortak mücadele için bir milat, bir dönüm noktası olması temennisinde bulunan Görgün, "Milletimizin gücünü ve siz kıymetli savunma sanayii çalışanlarının desteğini alarak çıktığımız bu yoldan asla dönmeyeceğiz. Saldırıda hayatını kaybeden TUSAŞ ailesinin çok kıymetli çalışanlarına bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türk savunma sanayisinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.