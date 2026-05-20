Haluk Levent Mide Kanaması Geçirdi

Mide kanaması geçiren sanatçı Haluk Levent, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Eskişehir'deki Kültür Yolu Festivali'nde dün konser veren Levent, bazı programları için geldiği Ankara'da rahatsızlandı.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Servisi'nde müdahalesi yapılan Levent'in mide kanaması geçirdiği, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
