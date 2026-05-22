Haluk Levent Taburcu Oldu

Mide kanaması geçiren sanatçı Haluk Levent, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Eskişehir'deki Kültür Yolu Festivali'nde verdiği konser sonrasında bazı programlar için geldiği Ankara'da rahatsızlanan sanatçı Haluk Levent, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Servisi'nde tedavi altına alınmıştı.

Edinilen bilgiye göre, yapılan tetkiklerde mide kanaması geçirdiği belirlenen Levent'in, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.