Haluk Levent Vakası ve Kahraman Bağımlılığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haluk Levent Vakası ve Kahraman Bağımlılığı

13.07.2026 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemal Okuyan, Haluk Levent'in gözaltına alınmasını toplumun 'kahraman' bağımlılığına bağladı.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Ahbap derneği soruşturması kapsamında Haluk Levent ve dernek üyelerinin gözaltına alınmasına ilişkin, "Haluk Levent vakası, toplumun 'kahraman' bağımlılığının yol açtığı yeni bir yıkım olarak görülmeli. Dayanışma gibi son derece toplumsal bir eylemin çürüyen bir düzenin kurumlarından alınıp bu kez kerameti kendinden menkul bireylere emanet edilmesi, yurttaşlarımızın karşı karşıya kaldığı çaresizlik ve kuşatmanın boyutlarını gözler önüne seriyor" açıklamasını yaptı.

Okuyan, sosyal medya üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Haluk Levent vakası, toplumun 'kahraman' bağımlılığının yol açtığı yeni bir yıkım olarak görülmeli. Dayanışma gibi son derece toplumsal bir eylemin çürüyen bir düzenin kurumlarından alınıp bu kez kerameti kendinden menkul bireylere emanet edilmesi, yurttaşlarımızın karşı karşıya kaldığı çaresizlik ve kuşatmanın boyutlarını gözler önüne seriyor."

Kızılay'a güvenmeyenlerin aslında hiç tanımadıkları bir kişiye sonsuz bir güvenle milyarlar bağışlaması birden fazla düzlemde sorgulanmalı. 'Kahraman' bağımlılığı bu düzlemlerden bana göre en önemlisidir.

Siyasetten diğer toplumsal alanlara varıncaya kadar 'star' sisteminin yarattığı bu 'kahraman'lar, bizzat toplum tarafından giydirilen dokunulmazlık zırhına sığınarak vasatı, cehaleti, zaafları kolayca gizleyebiliyor.

Bu 'kahraman'lar çoğu kez kendilerini yaratan mekanizmalar tarafından kısa sürede yerin dibine batırılmakta. Depremzedeler için toplanan paralarla kumar oynamak bayağı ağır bir çürümenin ifadesi elbette. Ancak sistemin Haluk Levent'i tepetaklak indirmesi ne bir arınma çabasının ne de gelişkin ahlaki değerlerin ürünüdür.

"KAHRAMANLAR DOĞASI GEREĞİ GERÇEKLİK ALGISINI YİTİRİR"

'Kahraman'lar doğası gereği gerçeklik algısını yitirir ve çoklukla kendilerine ayrılan sınırların ötesine geçerler. Sistemin onları yerin dibine geçirmesi genellikle çok hızlı ve zahmetsiz bir işlemdir.

Bu konu siyasette özellikle yaşamsaldır. O yüzden ideoloji önemli, program önemli diyoruz. O yüzden ekip çalışması, kolektivizm diyoruz. O yüzden gelişkin örgüt diyoruz.

İdeoloji geriye çekilmişse, bir gün sağa bir gün sola şirinlik yapılır örneğin ve kimse ses etmez. Program önemsizleşmişse, kişiler her şeyi belirler, itiraz edecek kimse çıkmaz. Örgüt yoksa, 'kahraman'lara bağımlı olursunuz. Oysa gerçek 'kahramanlar' ideolojilerin ve doğrultusu olan toplumsal hareketlerin ürünüdür. Toplumsal hareketleri ortaya çıkarıp, tarihin akışını değiştiren bireylerin sayısı ise tarihte çok azdır; onlar da son tahlilde koşullar tarafından şekillenmişlerdir.

"HALKIMIZ KAHRAMANLAR YARATIP HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMAKTAN VAZGEÇMELİ"

Halkımız 'kahraman'lar yaratıp hayal kırıklığına uğramaktan vazgeçmeli. Bu nedenle çubuğu tersine iyice büküp 'kahraman diye bir şey yok' demek bile gerekebilir.

Haluk Levent vakasının siyaset alanında çok daha vahim örneklerine tanık olacağımızdan emin olabiliriz. Burada esas olan 'en ahlaklı kişi'yi aramak değil, en yüksek denetim, kolektif akıl ve geliştirici mekanizmaları yaratmaktır."

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haluk Levent Vakası ve Kahraman Bağımlılığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tokat’ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti Tokat'ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti
Türkiye’nin genç nüfusu, 117 ülkenin genel nüfusundan kalabalık Türkiye'nin genç nüfusu, 117 ülkenin genel nüfusundan kalabalık
Afyonkarahisar’da feci kaza: Çift öldü, bebekleri ağır yaralı Afyonkarahisar'da feci kaza: Çift öldü, bebekleri ağır yaralı
Vergi borcu olanlar dikkat 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor Vergi borcu olanlar dikkat! 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor
Kılıçdaroğlu’na bir şok daha Gönderdiği çelenk alana kabul edilmedi Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Gönderdiği çelenk alana kabul edilmedi
Cide’de otomobil denize uçtu: Sürücü hayatını kaybetti Cide'de otomobil denize uçtu: Sürücü hayatını kaybetti

10:31
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
10:20
MİT’ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu Talip Güler Türkiye’ye getirildi
MİT'ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu! Talip Güler Türkiye'ye getirildi
10:13
Avukat Ece Güner, Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Avukat Ece Güner, Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alındı
10:04
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı
09:53
Savaşta bir ilk ABD İran’a karşı yeni silahını sahaya sürdü
Savaşta bir ilk! ABD İran'a karşı yeni silahını sahaya sürdü
09:05
Haluk Levent soruşturmasında Oğuzhan Uğur sessizliğini bozdu
Haluk Levent soruşturmasında Oğuzhan Uğur sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 10:54:47. #7.12#
SON DAKİKA: Haluk Levent Vakası ve Kahraman Bağımlılığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.