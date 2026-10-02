Hamam Böceği Halk Partisi, Mumbai'de Seçim Kurulu Başkanı'nın istifasını talep etti - Son Dakika
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Hamam Böceği Halk Partisi, Mumbai'de Seçim Kurulu Başkanı'nın istifasını talep etti

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Hindistan'da Hamam Böceği Halk Partisi, seçmen kütüklerindeki tartışmalı düzenleme nedeniyle Seçim Kurulu Başkanı Gyanesh Kumar'ın istifasını isteyerek Mumbai'de protesto çağrısı yaptı. Hareket, tıp sınavının iptaline karşı protestolarda ön planda yer aldı.

YENİ Hindistan'da, kendisini "Hamam Böceği Halk Partisi" olarak adlandıran siyasi hareket, seçmen kütüklerindeki tartışmalı bir düzenleme nedeniyle Seçim Kurulu Başkanı Gyanesh Kumar'ın istifasını talep etmek üzere Mumbai kentinde yeni protestolar yapılması çağrısında bulundu.

Önce internet kampanyası olarak başlayan ve ülke çapında sokak protestolarıyla anılan, şu anda da kendisine "Hamam Böceği Janata Partisi" adını veren hareket, şimdi de ülkenin Seçim Kurulu Başkanı Kumar'ın istifasını talep ediyor.

Söz konusu hareket, Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki iktidar partisine avantaj sağlamak amacıyla seçmen kayıtlarını değiştirmekle suçlanan Hindistan Seçim Kurulu'na yönelik Mumbai kentinde protesto düzenlenmesi çağrısı yaptı.

"Hamam Böceği Halk Partisi"

Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Surya Kant'ın sisteme "parazitlerin" saldırdığını savunarak iş bulamayan ve meslekte kendilerine yer edinemeyen bazı gençleri "hamam böceğine" benzetmesi üzerine, özellikle "Z kuşağı" internet kullanıcıları öncülüğünde mayısta oluşturulan ve kendilerini "Hamam Böceği Halk Partisi" olarak adlandıran hareket, geniş destek buluyor.

İnternette gençlerin tepkisini yansıtan mizahi bir girişim olarak ortaya çıkan hareketin destekçileri, son dönemde tıp fakültelerine giriş için düzenlenen ulusal sınavın, sorularının sızdırıldığı iddialarının ardından iptal edilmesine karşı düzenlenen protestolarda da ön planda yer aldı.

Göstericiler, hükümeti sınav sistemindeki sorunları çözmemek ve protestoları baskı altına almakla eleştiriyor.

Kaynak: AA
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