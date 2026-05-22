Hamamda kredi kartı hırsızlığı: 1 tutuklama, 1 adli kontrol

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kadınlar hamamındaki bir müşterinin kredi kartını çalıp harcama yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden Hüsne G. (38) tutuklandı, T.A. (53) adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, dün Oylat Kaplıcaları'nda bulunan bir hamamda meydana geldi. Hamama giden Z.B. (30), cüzdanını dolaba bırakıp, kapağını kapattı. İddiaya göre bir süre sonra dolapları kontrol eden Hüsne G. ile T.A., Z.B'ye ait cüzdandaki kredi kartını çaldı. Kartının çalındığı 7 bin TL'lik harcama mesajı gelince fark eden kadının şikayetiyle jandarma ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen Hüsne G. ile T.A. yakalandı. Jandarma tarafından gözaltına alınan, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hüsne G. tutuklanırken, gözcülük yaptığı öğrenilen T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.