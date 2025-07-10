Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan\'ın Nikahı

Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan'ın, Caner Duramaz ile nikahı kıyıldı

Hamamözü Belediyesi Nikah Salonu'nda törende, çiftin nikahını Hamamözü Belediye Başkanı Cihan Demir kıydı.

Törene Amasya Valisi Önder Bakan, Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam ve Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş de katıldı.

Törende konuşan Amasya Valisi Önder Bakan, çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek, "Devletimizin güzide temsilcilerinden biri olan kaymakamımızın, bu özel gününde yanında olmaktan mutluluk duyduk" dedi.