Hamaney: ABD ve İsrail'e Büyük Darbeler İndirebiliriz - Son Dakika
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Hamaney: ABD ve İsrail'e Büyük Darbeler İndirebiliriz

16.07.2025 15:53
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İran lideri Hamaney, ülkesinin ABD ve İsrail'e karşı daha büyük darbeler indirebileceğini ifade etti.

İran lideri Ali Hamaney, ülkesinin her türlü yeni askeri saldırıya karşı ABD ve İsrail'e daha büyük darbeler indirebileceğini ifade etti.

Ülke genelindeki yargı yetkililerini kabul ettiği toplantıda konuşan Hamaney, İran-İsrail arasındaki karşılıklı saldırıların ardından ilk kez yaptığı açıklamalarda, "diplomasi ile savaş meydanı" arasındaki birliğin önemine değindi

Hamaney, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarda önemli isimleri hedef alarak ülke yönetimini zayıflatmayı ve ardından da rejim karşıtı terör örgütlerini ve içerideki uyuyan hücrelerini ortaya çıkarıp ülkeyi çökertmeyi hedeflediğini ancak her kesimden İran halkının sergilediği duruşun bu planları boşa çıkardığını dile getirdi.

"Allah planlarını engelledi ve halkı ülkeyi desteklemek için meydana getirdi." diyen ve bu süreçte güçlenen ulusal birliği korumanın çok önemli olduğuna dikkati çeken Hamaney, "Gazeteciler, hakimler, devlet memurları, din adamları ve cuma imamları da dahil olmak üzere herkes ulusal birliği korumak ve muhafaza etmekle yükümlüdür." dedi.

İran'ın saldırılara kararlı tepkisi sonrasında İsrail'in ABD'den yardım istemek zorunda kaldığını savunan Hamaney, "Siyonist rejim kendini savunabilseydi Amerika'ya bu şekilde başvurmazdı ancak İran ile baş edemeyeceğini anladı." ifadelerini kullandı.

ABD'nin nükleer tesislere saldırılara karşı verilen yanıtı da "hassas bir darbe" olarak nitelendiren Hamaney, "İran'ın saldırdığı merkez, bölgedeki son derece hassas bir Amerikan merkeziydi. Haber sansürü kalktığında İran'ın ne kadar büyük bir darbe indirdiği ortaya çıkacaktır." diye konuştu.

İran lideri, "Elbette, bundan sonra ABD'ye ve diğerlerine bundan daha büyük darbeler indirilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Hamaney, "İran'ın hiçbir zaman diplomatik veya askeri alana zayıf taraf olarak girmeyeceğini" ifade ederek, "Mantık ve askeri güç gibi gerekli bütün araçlara sahibiz ve dolayısıyla ister diplomatik sahada, ister savaş meydanında olsun her türlü çatışmaya Allah'ın izniyle elimiz dolu gireceğiz." dedi.

Askeri ve diplomatik kurumların çalışmalarını güçlü ve doğru yönelimle sürdürmeleri gerektiğini söyleyen Hamaney ayrıca, bu alanlardaki hamlelerin bilgisizce eleştirilmesine karşı da uyarıda bulundu.

İran lideri yargı yetkililerine de İsrail'in saldırılarında işlediği suçları hem ülke içindeki hem de uluslararası mahkemelerde takip etme talimatı verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamaney: ABD ve İsrail'e Büyük Darbeler İndirebiliriz - Son Dakika

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