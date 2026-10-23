Hamaney'in danışmanı Muhbir, İran'ın düşmanın zayıf noktalarını bildiğini söyledi - Son Dakika
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Hamaney'in danışmanı Muhbir, İran'ın düşmanın zayıf noktalarını bildiğini söyledi

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Hamaney'in danışmanı Muhbir, X'te İran'ın petrol ve enerji kozunun sahada sürprizlerle hesapları altüst edebileceğini savundu. Muhbir, 'İran düşmanın zayıf noktalarını tanıyor' diyerek ABD ve İsrail'in psikolojik savaşını çaresizliğe bağladı.

İran lideri Mücteba Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir, petrol ve enerji alanlarına atıfta bulunarak, "İran düşmanın zayıf noktalarını tanıyor." dedi.

Muhbir, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sahada yaşanacak sürprizler ile İran'ın petrol ve enerji kozunun, hesapları altüst edebileceğini savunan Muhbir, "İran düşmanın zayıf noktalarını tanıyor." ifadelerini kullandı.

Muhbir, ABD ve İsrail'in yürüttüğü psikolojik savaş ile İran'a karşı dile getirilen saldırı tehditlerinin güçten ziyade çaresizlikten kaynaklandığını vurgulayarak, "Burada binlerce yıldır burada olan bir millet kalıyor, Siyonist rejim ise kendi yok oluşunu düşünebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hamaney'in danışmanı Muhbir, İran'ın düşmanın zayıf noktalarını bildiğini söyledi - Son Dakika
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