Hamaney'in Eşi de Hayatını Kaybetti

ABD- İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney'in hastanede yoğun bakımda tedavi gören eşinin de öldüğü bildirildi.

İran Devrim Muhafızları ordusuna yakınlığıyla bilinen yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran devlet televizyonundaki bir programdan görüntü paylaşarak, Hamaney'in eşinin de hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki İran saldırılarında ülke lideri Ali Hamaney'in yanı sıra kızı, torunu, damadı ve gelinlerinden biri yaşamını yitirmişti.